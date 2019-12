TomTom Navigations-App für iOS jetzt auch mit Jahresabo

Im Sommer hatte TomTom seine überarbeitete iOS-Navigations-App vorgestellt und zeitlich ein neues Abonnement-Modell eingeführt. Jetzt gibt es ab sofort auch ein Jahres-Abo, das im Vergleich zu den bisherigen Preisen recht günstig ist.

Einige Funktionen benötigen Internetanbindung

iOS App Store

Die Offline-Navigation von TomTom für iOS ist ab sofort auch als Jahresabonnement für 12,99 Euro zu haben. Das berichtet das Online-Magazin iPhone-Ticker . iPhone-Ticker hatte bei dem Update der neuen TomTomGo Navigations-App den entsprechenden Hinweis über das neue Jahresabo in den Release Notes entdeckt. Bisher galten für die In-App-Käufe, die sich automatisch verlängern, folgende Preise: 1,99 Euro für Monat, 4,99 Euro für 3 Monate oder 8,99 für 6 Monate.In den Release-Notes für das neue Update steht als einzige Änderung auch nur, dass das 12-Monats-Abo hinzugefügt wurde.TomTom aktualisiert im Wochentakt die Karten für Länder, Regionen und Attraktionen in derzeit 150 Ländern. Die Karten werden einmalig heruntergeladen, sodass man dann offline, also ohne Internetanbindung navigieren kann. Entsprechend ist das zeitnah aktualisierte Kartenmaterial besonders viel wert.Andere Dienste, wie zum Beispiel TomTom Traffic für die Echtzeit-Anzeige von Staus und deren möglicher Umfahrung durch alternative Routen, setzt eine Mobilfunkverbindung voraus. Die App benötigt mindestens iOS 13 und läuft auf iPhone, iPod touch und iPad. Für Tom-Tom-Neukunden steht ein kostenloser Testzeitraum zur Verfügung, in dem man alle Funktionen erst einmal ausprobieren kann, bevor man ein Abo abschließt. Mit dem Update wächst der Gratis-Testzeitraum nun auf einen ganzen Monat an, schreibt iPhone-Ticker. Alternativ kann man TomTom Go bis zu 75 Kilometer Route einmalig kostenfrei nutzen.