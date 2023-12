Microsoft und der Navigationsgerätehersteller TomTom arbeiten künftig zusammen, um einen KI-gestützten Sprachassistenten anzubieten. In Fahrzeugen mit Navis von TomTom dürfte daher bald ein KI-Assistent von Microsoft auftauchen.

TomTom

Nutzer sollen einfacher mit ihrem Auto sprechen können

Zusammenfassung Microsoft und TomTom entwickeln KI-Sprachassistenten

KI-Assistent für TomTom-Navi in Fahrzeugen geplant

Natürlichere Kommunikation mit Autofahrern als Ziel

Sprachmodell von OpenAI als Basis, von Microsoft angepasst

Autohersteller behalten Kontrolle über Branding und Design

Integration in TomToms "Digital Cockpit" vorgesehen

CES 2024 gibt Einblick in die KI-Integration bei TomTom

Mercedes bot ChatGPT in Fahrzeugen als Betaprogramm an

TomTom hat einen "voll integrierten, KI-betriebenen, konversationellen Assistenten" für die Verwendung im Automobilbereich angekündigt. Dieser soll zeitnah in den Infotainment-Systemen verschiedener Autohersteller auftauchen, die auf TomTom-Plattformen setzen. Das Unternehmen verspricht unter anderem, dass die KI künftig auf fortgeschrittene Weise mit dem Nutzer interagieren kann, womit vor allem eine natürlichere Kommunikation gemeint sein dürfte.Auf diese Weise sollen die Autofahrer mit einfacher und "ganz normaler" Sprache zu ihren Zielen navigieren, Zwischenstopps einplanen, Funktionen ihrer Fahrzeuge steuern oder auch einfach nur die Fenster herunterfahren lassen können. Die Basis des neuen Sprachassistenten von TomTom bildet ein Sprachmodell von OpenAI, welches man mithilfe von Microsoft und dessen Azure Cosmos Database und Azure Cognitive Services für die Verwendung in einem automobilen Kontext angepasst hat.TomTom zufolge sollen die Kunden vieler Autohersteller von der KI-Integration ihres Infotainment-Systems profitieren, wobei die Hersteller stets das Branding und die Ausgestaltung des Systems kontrollieren können. Für die einzelnen Hersteller werden Design und bestimmte Details der Kommunikation mit der KI in den Fahrzeugen weiterhin anpassbar sein.Nach Angaben von TomTom soll die KI-Unterstützung in das sogenannte "Digital Cockpit" des Unternehmens integriert werden, also eine offene und modular konfigurierbare Plattform für Infotainment-Systeme. Bereits zur CES 2024 im Januar will TomTom einen Ausblick auf die KI-Integration in seinen Infotainment- und Navigations-Lösungen geben. Dann wird sich zeigen, wie gut das Ganze funktioniert.Es ist nicht das erste Mal, dass ein Unternehmen aus dem Automobilbereich versucht, ChatGPT oder Ähnliches in Fahrzeugen anzubieten. Im Juni 2023 startete Mercedes ein Betaprogramm, bei dem ChatGPT in bestimmten Fahrzeugen angeboten wurde, das allerdings auf drei Monate begrenzt war. Auch in diesem Fall war Microsoft mit seinem Azure OpenAI Service mit an Bord.