TomTom: Die massive Preiserhöhung wurde nun zurückgenommen

Der Navi- und Kartenanbieter TomTom ist ein Urgestein der Branche, geriet aber in den vergangenen Jahren durch die kostenlose Konkurrenz, allen voran Google Maps , immer mehr unter Druck. Zuletzt hat TomTom die Preise signifikant erhöht, doch nun gab es einen Rückzieher.

Preise teilweise vervierfacht

TomTom HOME - Verwaltungsprogramm

TomTom

In der Pre-Smartphone-Ära kam man um ein eigenständiges Navigationsgerät kaum herum, doch das ist heutzutage kaum noch notwendig, da die meisten ihr Mobiltelefon auch im Auto nutzen - entweder direkt oder gespiegelt auf das Display des Fahrzeugs. Dennoch bietet Tomtom auch eine Go genannte App an, diese bietet sicherlich diverse Vorteile, denn schließlich ist TomTom seit vielen Jahren und Jahrzehnten in diesem Geschäft tätig.Ein Abo für Tomtom Go ist zwar verhältnismäßig günstig, dennoch sorgte der niederländische Hersteller Anfang des Monats für Verwirrung und Verärgerung bei seinen Kunden. Denn man hat die Preise zunächst vervielfacht. iOS-Neuabonnenten sollten für ein Monatsabo acht statt bisher zwei Euro bezahlen, ein halbes Jahr sollte 24 statt neun Euro kosten. Wer TomTom ein Jahr die Treue halten wollte, sollte 40 statt 13 Euro an das Unternehmen überweisen.Das hat man allerdings innerhalb eines Tages zurückgenommen und den Preis auf vier, zwölf bzw. 20 Euro reduziert. Oder besser gesagt wurde das angekündigt: Denn wie Golem schreibt, wurde auf iOS die Anpassung trotz Ankündigung nicht umgesetzt - zumindest bis heute, denn mittlerweile sind auch auf iPhone und Co. die korrigierten Preise verfügbar.Verwirrend ist die Preisgestaltung aber immer noch: Denn Play Store/Android- und App Gallery/Huawei-Nutzer zahlen immer noch die ursprünglichen Preise, bei ihnen hat sich das Abonnement also gar nicht verteuert. Hinzu kommt, dass die Webseite des Herstellers keine Angaben zu den Preisen mehr aufweist, diese sind teilweise nur schwer zu finden.Auf Android erfährt man beispielsweise nur dann, was ein Abo kostet, wenn man es abschließen will - nicht aber vorab, sei es über die Webseite, sei es über die App-Beschreibung im Play Store. Es ist zu hoffen, dass TomTom das komplett überarbeitet und für mehr Transparenz und auch Fairness zwischen Android und iOS sorgt.