PlayStation 5: Fehlt es der PS5-Konsole zum Start an Exklusivtiteln?

Aktuellen Gerüchte zufolge wird es der neuen PlayStation 5 (PS5) zum Release an großen, exklusiven Spielen mangeln. Dies wäre ein ent­schei­den­der Vorteil für die Xbox Series X, die am Launch-Tag neben Halo In­fi­ni­te mit bis zu 15 weiteren Exklusivtiteln antreten könnte.

PlayStation 5 könnte nur mit alten PS4-Hits in neuer Grafik auffahren

LetsGoDigital

Während sich die beiden Next-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X hardware- und somit auch leis­tungs­tech­nisch ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern dürften, wird der Kon­kur­renz­kampf wie üblich in der Spie­le­bi­blio­thek entschieden. Während die Xbox One-Familie in den letzten Jahren in Hinsicht auf Exklusiv­titel das Nachsehen hatte, blühten die PS4 und PS4 Pro mit über 100 Millionen verkauften Spiele­konsolen auf und gewannen das Rennen um die Gunst der Gamer. Mit der nächsten Generation könnte sich das Blatt allerdings wenden.Der russische Journalist Anton Logvinov berichtet darüber, dass Sony angeblich kei­nen ein­zi­gen großen First-Party-Titel zum Start der PlayStation 5 abliefern könnte. Grund da­für dür­fte vor al­lem der Fokus auf PS4-Spiele sein, die auch im Release-Zeitraum der PS5 eine gro­ße Rol­le spie­len. Titel wie The Last of Us: Part 2 und Ghost of Tsushima gehören zu den näch­sten Ex­klu­siv­ti­teln, die noch vor dem Launch der neuen Konsole für die PlayStation 4 er­schei­nen werden. Natürlich erwartet man zum Start der PlayStation 5 passende Adap­tio­nen der einstigen PS4-Highlights mit verbesserter Grafik und kürzeren Ladezeiten, doch der nö­ti­ge Pau­­ken­schlag soll ausbleiben.Zudem ist die Rede davon, dass Microsoft ne­ben Halo Infinite insgesamt bis zu 16 Ex­klu­siv­ti­tel ge­plant haben soll, die zum Launch der neuen Xbox Series X verfügbar sein könnten. Ob die Redmonder Ende 2020 somit ei­nen bes­se­ren Start als die Ja­pa­ner hinlegen werden, bleibt jedoch abzuwarten. Weiterhin sollte man Gerüchten dieser Art stets skeptisch ge­gen­über­ste­hen. Logvinov lag zwar bereits mit Hin­wei­sen auf Hell­blade 2 und Death Stranding rich­tig, lehnt sich aber gerne durchaus weit aus dem Fens­ter. Offiziell angekündigt wurde das Launch-Line­up der PS5 und Xbox Series X näm­lich noch nicht.