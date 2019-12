Odroid-O Advance: Tragbare Retro-Konsole zum Selberbauen mit Linux

Das Team hinter dem Odroid-Go Handheld hat mit der neuen Advance-Version einer verbesserte Ausgabe der tragbaren Retro-Konsole vorge­stellt. Auf dem System läuft Ubuntu Linux, denn rein technisch handelt es sich um einen vollwertigen ARM-Computer.

HardKernel

Die Retro-Konsole Odroid-Go Advance ist mit einem 3,5 Zoll großen LCD ausgerüstet, das mit 480 x 320 Pixeln eine für die Größe ausreichende Auflösung bietet. Die Rechenaufgaben übernimmt ein simpler Rockchip RK3326-Prozessor mit vier Kernen auf Basis der ARM Cortex-A35-Architektur, der zusammen mit einem Gigabyte Arbeitsspeicher und 16 Megabyte SPI-Flash verbaut wird. Hinzu kommt ein MicroSD-Kartenleser.Die Advance ist als tragbare Emulator-Konsole konzipiert, denn auf dem vorinstallierten Ubuntu 18.04 läuft eine Oberfläche namens EmulationStation. Laut den Entwicklern von HardKernel soll die Odroid-Go Advance mit Titeln für Konsolen wie die PlayStation One, die PlayStation Portable, Sega CD sowie Nintendo-Geräte wie NES, SNES und einigen Gameboy-Varianten umgehen können. Die Spiele müssen sich die Nutzer natürlich selbst zulegen.Für bis zu zehn Stunden Laufzeit, also aktives Zocken, soll ein 3000-mAh-Akku sorgen. Die Energieversorgung erfolgt über einen 2,5mm-Stecker, wobei am Gehäuse auch noch ein USB-2.0-Port von voller Größe und ein 10-Pin-Anschluss mit allerhand Pins verbaut sind. Einen Haken gibt es allerdings bei der neuen Advance-Version, denn anders als beim normalen Modell fällt hier die Arduino-Kompatibilität weg.Stattdessen erhält der Kunde genügend neue Funktionen, die aus der Konsole wie erwähnt einen vollständigen Linux-Rechner macht. Eine Besonderheit ist auch, dass die Mini-Konsole vom Käufer wie eine Art Lego-Set selbst aus den gelieferten Teilen zusammengesetzt werden muss. Dies dürfte auch Kindern eigentlich ohne weiteres möglich sein. HardKernel will die Odroid-Go Advance ab Januar zum Preis von 55 US-Dollar über seine Website vertreiben