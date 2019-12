Xbox Series X: So groß ist die nächste Microsoft-Konsole wirklich

Microsoft hat vor kurzem, zur Überraschung aller, seine neue Xbox Series X vorgestellt und mittlerweile hat man auch klargestellt, dass man die Konsole schlichtweg Xbox nennen wird. Vieles ist aber unklar, darunter wie groß das Gerät ist. Eine Seite hat versucht, das zu schätzen.

Sieht größer aus als sie ist

Die nächste Xbox wird in knapp einem Jahr auf den Markt kommen und Microsoft hat vergangene Woche auch enthüllt, was die Next-Gen-Konsole leistet und auch, wie sie aussieht. Das Design war für viele eine Überraschung, für manche aber nicht, da Microsoft schon in Vergangenheit mehrfach angedeutet hat, dass sich Konsolen an PCs annähern. Im konkreten Fall soll davon vor allem die Belüftung profitieren - auch hinsichtlich der Lautstärke.Und deshalb sieht die nächste Xbox wie ein Mini-PC aus. Doch wie "Mini" ist sie eigentlich? Diese Frage hat sich IGN gestellt und die bekannte Spieleseite hat dazu ein Mockup gebaut. Dieses zeigt auch, wie groß die Xbox Series X im Vergleich zur Xbox One X ist.Basis für das Mockup waren natürlich die Pressebilder und Aufnahmen aus dem Enthüllungsvideo. Die Berechnung oder Schätzung der Maße erfolgte über bekannte bzw. genäherte Werte für das Laufwerk sowie den Controller. Und die Attrappe von IGN zeigt, dass die nächste Xbox verhältnismäßig groß zu sein scheint. Könnte man jedenfalls glauben, denn das ist eine Art optische Täuschung.Microsoft hat die Konsole bisher ausschließlich als Tower positioniert, man wird sie aber auch quer legen können. Im Video sprechen die Redakteure der Spieleseite aber auch darüber, dass Microsoft womöglich gar nicht will, dass die Konsole unter dem TV verschwindet, sondern vielmehr im Wohnzimmer eine prominentere Rolle wie etwa Amazon Echo einnehmen soll.Es gibt hier aber eine kleine Diskrepanz zwischen Bildern und der Realität, denn IGN betont mehrfach, dass sie in Wirklichkeit deutlich kleiner ist als sie aussieht. In Bezug auf das Volumen ist die Xbox gleich oder sogar kleiner als die bisherigen Geräte - die originale PlayStation 4 inklusive.