PlayStation 5: Der PS5-Controller könnte zwei zusätzliche Buttons haben

In knapp einem Jahr kommt die nächste Sony-Konsole auf den Markt, die PlayStation 5 wird das bisher leistungsstärkste Gaming-Gerät des japanischen Herstellers sein. Mit an Bord wird auch ein überarbeiteter Controller sein und der könnte auch zwei neue Buttons haben.

Zwei Extra-Buttons

4chan / WF

Sony hat bereits einige Details zur neuen Konsole und dabei auch erste Informationen zum Controller der PS5 verraten. Das neue Gamepad wird die alte "Rumble"-Technologie einmotten und haptisches Feedback bieten. Dazu kommen adaptive Trigger-Buttons, diese werden mit einem von Entwicklern anpassbaren Widerstand für mehr Realismus sorgen, als Beispiel wurde hier etwa das Aufziehen eines Pfeils in einem Bogen genannt.Doch das sind womöglich nicht die einzigen Neuerungen, die der DualShock 5 (wenn Sony diesen Namen wählt) mitbringen wird. Denn laut einem Patent , das sich Sony am 26. Dezember 2019 über die World Intellectual Property Organization (WIPO) sichern konnte (via Polygon ), hat der Controller an sich ein praktisch unverändertes Design, jedenfalls dann, wenn man ihn sich von vorne ansieht.Denn die Front ist praktisch ident zum aktuellen DualShock 4, hat also dieselben Buttons, Analog-Sticks und Steuerkreuz. Es fehlt lediglich der derzeitige PlayStation-Button, der sich aktuell zwischen den beiden Sticks befindet.Interessant wird es aber auf der Rückseite. Denn dort gibt es zwei neue Buttons, diese dürften zudem programmierbar sein. Sie befinden sich auf der gegenüberliegende Seite der Analog-Sticks, die Position könnte sich allerdings noch ändern, heißt es. Im Patent wird natürlich nicht erwähnt, dass der Controller für die PlayStation 5 gedacht ist, allerdings sind solche detaillierten Angaben in solchen Anträgen auch nicht üblich.Die beiden neuen Buttons erinnern zudem etwas an das jüngst vorgestellte "Rücktasten-Ansatzstück" für den DualShock 4. Dieses erweitert den Controller der PlayStation 4 um zwei Tasten, Sony könnte damit womöglich auch vorhaben, dass man den aktuellen Controller PS5-tauglich macht.