Godfall: So sieht das erste Spiel für die Sony PlayStation 5 aus

Echtes "Engine-Material"

Microsoft hat im Rahmen der Game Awards nicht nur die neue Xbox Serie X enthüllt, sondern auch das erste Spiel dazu, nämlich Senua's Saga Hellblade 2. Doch auch Sony war (indirekt) mit der PlayStation 5 vertreten, denn auch für die PS5 wurde das erste Spiel gezeigt: Godfall von Gearbox Software und Counterplay Games.Die nächste Konsolengeneration startet zwar erst in knapp einem Jahr, doch schon jetzt beginnen die Konsolenhersteller, Publisher und Entwickler, die Werbetrommeln zu rühren. Nach der Enthüllung des Namens der Microsoft-Konsole ist auch klar, wie das Duell lautet: PlayStation 5 gegen Xbox Series X.Wie erwähnt kann man auch erste Bilder beider Konsolen sehen, im Fall von Microsoft ist es ein First-Party-Spiel, bei Sony übernehmen Gearbox und Counterplay diesen Job mit Godfall. Inwieweit man dadurch einen Einblick in die technischen Fähigkeiten der PS5 bekommt, sei aber dahingestellt.Denn im Trailer sieht man zwar am Anfang eine Einblendung, dass es sich hierbei um "tatsächliches Engine-Material" handelt, das kann aber praktisch alles bedeuten. Denn "Engine" sollte man nicht automatisch mit Gameplay oder PlayStation 5 gleichsetzen, zudem ist damit wohl eine nur wenige Sekunden lange Passage gemeint - denn der Rest des Trailers ist wohl "normales" Render-Material.Wie dem auch sei: Godfall ist laut Hersteller ein "Thrid-Person-Fantasy-Looter-Slasher, der sich auf Nahkampf konzentriert". Vergleiche zur Borderlands-Reihe von Publisher Gearbox drängen sich sicherlich auf, zum tatsächlichen Gameplay ist bisher aber nicht viel bekannt, nur dass bis zu drei Personen im Koop spielen können.Ein PlayStation 5-Exklusivspiel ist Godfall allerdings nicht. Denn es wird im Herbst 2020 nicht nur für die nächste Sony-Konsole erscheinen, sondern auch für den PC. Hier muss man aber dennoch das Wort "exklusiv" zücken, denn Godfall wird zunächst nur über den Epic Games Store zu haben sein.