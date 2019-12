Tesla eröffnet ersten V3-Supercharger in Europa und 500. Standort

Der E-Auto-Pionier Tesla hat jetzt in Europa seinen 500. Supercharger-Standort eröffnet. Begleitet wird dieser Meilenstein gleichzeitig mit dem Start der ersten Ladesäule der Generation V3, die nun die Maximal­lei­stung auf 250 Kilowatt steigert.

Noch weit hinter dem Ziel

Tesla

Der neueste Supercharger ist in London eröffnet worden. Dort hat Tesla nun zum ersten Mal in Europa eine Ladesäule der neuen Generation verbaut, dazu neben dem neuen V3 aber auch weitere der V2-Baureihe. Die V3-Supercharger sollen zudem im Rahmen von Erweiterungen von Standorten und bei Neuplanungen zum Einsatz kommen. Die V2-Supercharger werden zudem auf eine Leistung von 150 Kilowatt aktualisiert, bisher ist bei ihnen bei 120 Kilowatt Schluss.Mit der Eröffnung in London hat man laut Tesla jetzt die Marke von 500 Standorten geknackt, über 70 davon findet man bereits in Deutschland. Bei diesen 50 Standorten sind insgesamt derzeit über 4700 einzelne Ladesäulen verfügbar.Was zunächst einmal nach einer guten Infrastruktur klingt, bleibt aber noch weiterhin deutlich hinter den einst von Tesla-Chef Elon Musk versprochenen Zielen von weltweit 18.000 Standorten für das Jahr 2018. Derzeit liegt man allerdings nur bei rund 15.000 Superchargern und hat damit also das zwei Jahre alte Ziel noch nicht einmal erfüllt. In Europa ist der Ausbau dabei gut voran­ge­kommen. 2013 hatte das Unternehmen die erste Ladestationen in Norwegen eröffnet und dann ein flächendeckendes Netz über Europa versprochen.Die neuen V3-Ladesäulen sind zunächst vor allem für Model 3-Besitzer interessant. Das Model 3 kann nach einem Software-Update die vollen 250 Kilowatt über den CSS-Stecker nutzen, bei Tesla Model S und Model X ist derzeit noch bei 200 Kilowatt Schluss (via electrek ).