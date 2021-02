Borderlands-Verfilmung kann den nächsten Hollywood-Star verpflichten

Die Shooter-Reihe Borderlands existiert seit rund zwölf Jahren und ist auch ein absoluter Fixpunkt der Gamer-Szene. Eine Besonderheit von Borderlands ist der ziemlich durchgeknallte Humor und diesen wird man demnächst auch im Kino erleben können - mit Starbesetzung.

Stars vor und hinter der Kamera

Gearbox

Borderlands fällt in Kategorie Loot-Shooter und als solcher fasziniert das Spiel, weil man einen schier endlosen Nachschub neuer Waffen und sonstigen Ausrüstungsgegenständen geliefert bekommt bzw. nachjagt. Das bedeutet, dass die Gamer einen Grund haben, den Titel immer und immer wieder durchzuspielen. Doch das wäre nicht genug, wenn das Spiel selbst langweilig wäre. Doch glücklicherweise bietet das von Gearbox entwickelte Game eine rasante Story und vor allem jede Menge charmanter und verrückter Charaktere, sodass es auch beim x-ten Durchlauf nicht langweilig wird.Vor allem letzteres stellt besonders gute Voraussetzungen für eine Verfilmung dar: Und diese ist derzeit tatsächlich in Planung. Das durchaus Erstaunliche daran: Das Projekt konnte bisher eine erstaunliche Anzahl an Stars gewinnen. Denn nach Cate Blanchett und Kevin Hart konnte nun die nächste prominente Schauspielerin verpflichtet werden, nämlich Jamie Lee Curtis.Wie das Branchenfachblatt The Hollywood Reporter berichtet, wird Curtis ("True Lies", "Ein Fisch namens Wanda") die Rolle der Archäologin Patricia Tannis übernehmen. Blanchett wird als Lilith zu sehen sein, Hart schlüpft in die Rolle von Roland.Auch hinter der Kamera sind prominente Namen genannt werden: Denn die Regie wird Schauspieler und Horror-Spezialist Eli Roth übernehmen, das Drehbuch kommt von Chernobyl-Schöpfer Craig Mazin. Produziert wird der Borderlands-Film auch von zwei Hochkarätern, nämlich Avi Arad und seinem Sohn Ari. Avi Arad ist immerhin der Gründer der Marvel Studios, dürfte also wissen, wie man mit Comic-haften Vorlagen umgeht. Einen Termin hat der Film derzeit noch nicht, die Dreharbeiten sollen aber demnächst in Ungarn starten.