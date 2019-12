Google Stadia: Drei "neue" Spiele und Exklusiv-Funktion vorgestellt

Google hält sein Versprechen und veröffentlicht mehr oder weniger über­ra­schend drei neue Stadia-Spiele. Borderlands 3, Dragon Ball Xeno­verse 2 und Ghost Recon Break­point sind ab sofort verfügbar. Zudem starten neue Funk­tionen und eine Rabatt­aktion im Store.

Erstes Premium-Feature für Multiplayer-Modi wird eingeführt

Bis zu 60 Prozent Rabatt für Stadia Pro-Spieler

Borderlands 3 - 38,99 Euro

Borderlands 3 Deluxe Edition - 51,99 Euro

Borderlands 3 Super Deluxe Edition - 77,99 Euro

GRID - 28 Euro

GRID Ultimate Edition - 36 Euro

Just Dance - 29,99 Euro

Shadow of the Tomb Raider - 24 Euro

Ghost Recon Breakpoint - 30 Euro

Ghost Recon Breakpoint Gold Edition - 50 Euro

Ghost Recon Breakpoint Ultimate Edition - 60 Euro

In den letzten Tagen und Wochen häufte sich die Kritik an Stadia , vor allem aufgrund un­zu­rei­chen­der Kommunikation in Hinsicht auf den Launch weiterer Spiele. In einem jüngst ver­öf­fent­lich­ten Community-Update kündigte der Spiele-Streaming-Dienst nun den Start drei­er aus­ste­hen­der Titel an und finalisiert damit seine Release-Liste für das Jahr 2019. Wäh­rend Borderlands 3 und Dragon Ball Xenoverse 2 bereits gestern Abend gestreamt wer­den konn­ten, startet Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint im Laufe des heutigen Tages.Der Spec-Ops-Shooter aus dem Hause Ubisoft führt mit "Stream Connect" zudem ein neues Fea­ture ein. Mit ihm ist es möglich die Bildschirme von bis zu drei weiteren Stadia-Mit­spie­lern im Koop-Modus einzublenden, um das Team im Einsatz besser zu koordinieren. Google stellt da­bei die Leistungsfähigkeit seiner Cloud-Server in den Mittelpunkt und erklärt, dass vie­le Entwickler auf den Einsatz von Split-Screen-Modi verzichten, da die Performance der Spie­le darunter leiden würde. Stadia hingegen Soll diesen Mehrwert problemlos bewältigen.Mit dem Start der neue Stadia-Spiele geht eine zusätzliche Rabattaktion für Pro-Abonnenten einher, der die Preise von Borderlands 3 und Ghost Recon Breakpoint ab sofort um 35 Pro­zent respektive 60 Pro­zent reduziert. Zudem wird Codemasters Racing-Titel GRID um 60 Pro­zent im Preis gesenkt, ebenso wie Shadow of the Tomb Raider. Just Dance hingegen gibt es für kur­ze Zeit 40 Prozent günstiger. Somit sind viele Stadia-Games während der Feiertage be­reits ab 24 Euro erhältlich und sogar der Kauf von Gold-, Deluxe- und Ultimate-Versionen dürf­te interessant sein.Der Sale könnte darüber hin­weg­trös­ten, dass Borderlands 3 in einer "veralteten" Version mit Stand von Ende Oktober im­ple­men­tiert wurde. Den an­ste­hen­den DLC "Moxxi's Heist of the Hand­some Jackpot" werden Stadia-Nutzer erst Anfang des nächsten Jahres spielen können.