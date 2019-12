Nintendo PlayStation: Prototyp wird versteigert, wohl für viele Millionen

Vor einigen Jahren ist ein Gerät aufgetaucht, das den ungewöhnlichen Namen Nintendo PlayStation trägt. Es erinnert an eine Nintendo-Konsole, auch der Controller ist von Nintendo. Dock Kenner der Gaming-Geschichte wissen: Das Gerät ist echt. Und wird jetzt versteigert.

SNES plus CD-ROM-Laufwerk

Die Konsole, die alles verändert hat

Es ist bis heute nicht klar, ob der 2015 aufgetauchte Prototyp der "Nintendo PlayStation" ein Einzelstück war, Fakt ist dennoch, dass kein zweites Gerät dieser Art bekannt ist. Sammler würden vermutlich ihr linkes Bein hergeben, um sich das gute Stück in die Vitrine stellen zu können.Und sie bekommen nun tatsächlich die Gelegenheit dazu, wie Kotaku berichtet. Körperteile müssen sie dafür zwar wohl nicht opfern, aber aller Wahrscheinlichkeit nach viel Geld auf den Tisch legen. Ein Startgebot liegt auf Heritage Auctions zwar nicht vor, es dürfte aber sicherlich in die Millionen gehen, wenn die Versteigerung am 27. Februar 2020 startet.Denn dem Besitzer Terry Diebold wurden in Vergangenheit bereits Millionenbeträge für die Nintendo PlayStation geboten. Diese hat Diebold bisher abgelehnt und wird wohl über die offizielle Auktion viel Geld einnehmen. Die Echtheit des Geräts ist längst bestätigt, Diebold hat den an Gaming-Geschichte interessierten auch mehrfach Einsicht in das Gerät gegeben, so wurde etwa 2016 von einem Fachmann ein Teardown durchgeführt, um zu sehen, was unter der Haube steckt.Der Konsolen-Prototyp, der das Ergebnis einer frühen Zusammenarbeit von Sony und Nintendo war, basiert im Wesentlichen auf einem Super Nintendo Entertainment System (SNES), das u. a. um ein CD-ROM-Laufwerk erweitert wurde.Für den aktuellen Besitzer war der Erwerb purer Zufall: Denn Diebold hat 2009 die aufgegebenen Besitztümer eines ehemaligen Sony-Managers erworben. Die Nintendo PlayStation blieb viele Jahre unbeachtet, erst 2015 entdeckte Diebolds Sohn, welche Seltenheit jetzt im Familienbesitz ist.Die Diebolds haben das Gerät seither auf vielen Conventions gezeigt und eigenen Angaben nach damit auch nichts verdient. Im Gegenteil: "Ich kann nicht länger Geld verlieren", sagte Diebold gegenüber Kotaku und meinte, dass nun die Zeit gekommen ist, sich von diesem Prototypen zu trennen.