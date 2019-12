Huawei EMUI 10: Android 10-Update für weitere Modelle gestartet

Huawei ist bemüht, das neue Android 10 und die eigene EMUI 10-Ober­fläche per Update auf so viele Smartphones wie möglich zu brin­gen. In China wurde die finale Version der Aktualisierung für zwei wei­te­re Serien ausgerollt. Ein Europa-Start könnte zeitnah folgen.

Deutlich früherer Startschuss als Pre-Release-Version?

Huawei

Wie der chinesische Hersteller in der Vergangenheit gezeigt hat, ist man dazu in der Lage, die zuerst am Heimatmarkt veröffentlichten Android-Updates innerhalb kürzester Zeit auch in Deutschland anzubieten. So könnte es nun auch den Smartphones der Huawei P20 Pro- und Mate 10 Pro-Reihe ergehen, für die in China jetzt eine fertige Version von Google Android 10 und EMUI 10 verteilt wird. Hierzulande nehmen die beiden Modelle bereits am Beta-Pro­gramm teil und könnten in den nächsten Wochen von der finalen Firmware profitieren.Blickt man auf den zur IFA 2019 veröffentlichten Zeitplan , wurde das EMUI 10-Update für Smart­phones wie das Huawei P20 und Mate 10 vorerst für März 2020 eingetaktet. Nun scheint es jedoch deutlich schnell zu gehen. Experten rechnen damit, dass der Download spä­tes­tens im Januar des nächsten Jahres über die hauseigene HiCare-App möglich sein dürf­te und im Februar sowie März dann das offiziellen OTA-Update für alle Nutzer zur Ver­fü­gung stehen wird. Offiziell bestätigt wurden diese Termine jedoch bislang nicht.Damit würden sich zwei weitere, ältere Mo­dell­rei­hen mit dem erst kürz­lich in Deutsch­land ge­star­te­ten Hua­wei Mate 30 Pro, der P30-Serie und den Smart­phones der Mate 20-Reihe für ein erstes, fi­na­les An­droid 10 und EMUI 10 ein­rei­hen. Ob es sich bei dem Up­date, ähn­lich wie bei den er­wähn­ten Ge­rä­ten, um eine so ge­nann­te Pre-Re­lease-Soft­ware han­delt, steht zum jet­zi­gen Zeit­punkt noch nicht fest. Die­se Fra­ge dürf­te sich aber spä­tes­tens dann klären, wenn die ak­tu­ali­sier­te Firm­ware für das Huawei P20 (Pro) und Mate 10 (Pro) hie­si­ger Nut­zer aus­ge­rollt wird.