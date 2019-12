Chrome 79 für Android gestoppt: Datenverlust in Apps frustriert Nutzer

Da wurde wohl nicht ausreichend getestet. Google hat die Bereitstellung der neuen Version 79 seines Browsers Chrome in der Android-Variante vorläufig gestoppt, weil ein Fehler bei manchen Apps zu Datenverlust führen kann. Hintergrund ist ein Fehler im Umgang mit WebView.

Google macht den Fehler, App-Entwickler bekommen die miesen Bewertungen

Eigentlich hatte die Einführung von Chrome 79 vor einigen Tagen ganz normal begonnen, doch seit der Veröffentlichung häuften sich die Beschwerden von Android-Nutzern, die über den Verlust von Daten in einigen Apps von Drittanbieter klagen. Das Problem betrifft laut AndroidPolice Apps, die die in Android enthaltene Funktion WebView nutzen, welche wiederum auf Chrome basiert.WebView ist eine Komponente, die Websites innerhalb von Apps darstellen kann. Bei vielen Apps wird darüber die Anmeldung bei Websites in der App selbst realisiert, oft dient WebView aber auch als eine Art Alternative für eine in der jeweiligen App enthaltene Rendering-Engine, wie im Fall des alternativen Browsers DuckDuckGo. Sogenannte Packaged Web Apps wie Twitter Lite und diverse andere Apps laufen sogar komplett auf Basis von WebView.Google hat nun aber mit Chrome 79 eine Änderung vorgenommen, bei der man den Speicherort für Daten aus dem Web verlegte. Dabei wurde allerdings die Migration von Daten aus dem sogenannten localStorage und WebSQL nicht ordnungsgemäß vorgenommen, so dass diverse Apps nun nicht mehr auf die zuvor abgelegten Informationen zugreifen können.Auch wenn der Fehler eigentlich durch Googles Chromium-Team verursacht wurde, prasselt die Kritik der von dem Datenverlust betroffenen Anwender derzeit auf die App-Entwickler ein, deren Apps wegen des WebView-Problems nicht mehr auf die Daten der Nutzer zugreifen können. Dies äußert sich unter anderem in zahlreichen negativen Bewertungen der betroffenen Apps im Play Store . Google hat deshalb die Ausrollung von Chrome 79 gestoppt und prüft nun, wie man das Problem in den Griff bekommen kann.