BurnAware Free - Kostenlose Brennsoftware

Kostenlos brennen

Umfangreiches Brennprogramm

BurnAware 13.0, hier in der kostenlosen Free-Edition, ist ein umfangreiches Brenn­pro­gramm, das alle gängigen Disk-Formate beschreibt und neben reinen Daten-Disks zudem Audio- und Video-Disks erstellt. Auch das Erzeugen bootfähiger Datenträger und ISO-Abbilder ist für die Software kein Problem.Sämtliche Funktionen von BurnAware sind über ein übersichtliches Menü erreichbar, das Brennen von Daten ist denkbar einfach: Wurde der entsprechende Datenträgertyp ausgewählt, ziehen Sie Dateien und Verzeichnisse in das Programmfenster und starten anschließend den Brennvorgang. Zuvor können Sie noch einen Namen festlegen, das Dateisystem ändern und die Brenngeschwindigkeit auswählen.Wahlweise finalisiert BurnAware die Disk oder lässt sie für weitere Schreibvorgänge geöffnet. Nach dem Brennen kann die Software sämtliche Daten überprüfen, sodass Sie mögliche Fehler beim Brennvorgang rechtzeitig erkennen.BurnAware eignet sich zum Brennen von reinen Daten-Disks, Audio-CDs, MP3-Disks und auch Video-DVDs und -Blu-rays. Die Software kann außerdem etwa aus dem Internet heruntergeladene ISO-Abbilder auf einen Rohling schreiben und selbst Abbilder im ISO-Format erstellen - wahlweise auf Grundlage eines eingelegten optischen Mediums oder einer Zusammenstellung von Dateien und Verzeichnissen beliebiger Herkunft.Neben der hier angebotenen kostenlosen Version ist BurnAware auch in zusätzlichen Premium- und Pro-Editionen verfügbar, die unter anderem Direktkopien erlauben, Titel von Musik-CDs extrahieren und Dateien von beschädigten Disks wiederherstellen. Einen Vollständigen Vergleich finden Sie auf der Herstellerseite.Aber auch in der kostenlosen Version überzeugt BurnAware durch eine einfache Bedienung und bietet alle nötigen Funktionen zum Brennen von Daten auf CDs, DVDs oder Blu-rays. Ein weiteres kostenloses Brennprogramm gibt es etwa mit CD Burner XP , deutlich mehr Funktionen bietet hingegen Nero , das unter anderem eine Medienverwaltung und einen Videokonverter mitbringt.