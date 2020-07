League of Legends - Populäres Free-to-Play-Spiel

Karten und Spielmodi

Match um Match

League of Legends 10.14 ist ein schnelles, kompetitives Online-Spiel, das Echtzeitstrategie mit Rollenspielelementen verbindet. Zwei Teams treten mit sogenannten Champions als Spiel­figuren im Kampf gegeneinander an, die sich in Design und Spielstil unterscheiden. Das Spiel ist grundlegend kostenlos und finanziert sich über Mikrotransaktionen, etwa für Champions oder Skins.Das MOBA-Spiel (Multiplayer Online Battle Arena) wird von Millionen Spielern weltweit gegen- oder miteinander gespielt, wobei bei letzterem Bots als Gegner fungieren. Als Schlachtfelder dienen die vier Karten "Kluft der Beschwörer" (5 gegen 5) und "Der Gewundene Wald" (3 gegen 3) mit dem klassischen Spielmodus, eine Karte für den Do­mi­nion-Modus namens "Kristallnarbe" (5 gegen 5) sowie mit "Heulende Schlucht" (5 ge­gen 5) eine Karte für den sogenannten ARAM-Modus.Im klassischen Spielmodus muss die gegnerische Startbasis zerstört werden, während es die eigene zu verteidigen gilt. Im Dominion-Modus geht es darum, die Mehrzahl der Kon­troll­punk­te auf der Karte zu halten, wodurch die gegnerische Startbasis Schaden nimmt. Im ARAM-Spiel­mo­dus ("All Random All Mid") wiederum begegnen sich alle Kämpfer direkt auf ei­nem ein­zi­gen Strei­fen, genannt "Lane", ohne neutrales Gebiet.Eine Partie kann je nach Modus gut und gerne eine Stunde dauern, lässt sich aber mit Ein­ver­ständ­nis der Mitspieler durch Kapitulation vor­zei­tig beenden. Verschiedene Items, Zau­ber­sprü­che und Co. sorgen für Abwechslung im Kampfgeschehen. Durch das Ausschalten von NPC-Charakteren oder gegnerischen Champions gewinnt die eigene Spielfigur an Erfahrung und kann im Level aufsteigen, was wiederum das Freischalten oder Verbessern neuer Fähigkeiten ermöglicht.Das Spiel wird stetig weiterentwickelt und erhält unter anderem monatliche Updates, welche neue Champions, Grafik-, Inhalts- und Balance-Änderungen mit sich bringen. Das hier zum Download verfügbare Setup-Programm lädt weitere Dateien zur Installation aus dem Internet nach. Zum Spielen ist eine Registrierung notwendig.