MAMEUI64 - Arcade-Emulator für Windows

MAME mit GUI

Arcade-Klassiker für Zuhause

Mit dem Emulator MAMEUI64 in der aktuellen Version 0.217 holen Sie tausende Spiel­hal­len­klassiker auf den heimischen PC. Die grafische Benutzeroberfläche erlaubt die gezielte Suche nach Spielen und zeigt zu diesen passende Vorschaubilder an.Das Kürzel "MAME" steht für "Multiple Arcade Machine Emulator" und bezeichnet einen Open-Source-Emulator, mit dem sich zahlreiche Arcade- oder Spielhallentitel auf Computern wiedergeben lassen. Der eigentliche Emulator besitzt keine grafische Benutzeroberfläche, allerdings gibt es verschiedene Varianten, die eine solche nachliefern und so die Bedienung der Software vereinfachen.MAMEUI64 ist eine dieser Varianten. Eine Installation ist nicht erforderlich, nach dem Entpacken des heruntergeladenen Archivs kann die Software sofort gestartet werden. Spiele sind keine enthalten, diese müssen daher aus anderen Quellen bezogen werden. Wie der Name bereits vermuten lässt, funktioniert MAMEUI64 nur unter 64-Bit-Versionen von Windows.In der Standardansicht ist die Oberfläche von MAMEUI64 in drei Bereiche unterteilt. Im mittleren Hauptbereich werden die Spiele tabellarisch zusammen mit zahlreichen Zusatz­informationen wie Hersteller, Bildschirmausrichtung oder der bisherigen Spielzeit aufgelistet. In der linken Spalte lässt sich die Liste anhand verschiedener Kriterien wie Verfügbarkeit, Status der Emulation oder Erscheinungsjahr filtern. Über ein Eingabefeld ist die gezielte Suche bestimmter Titel möglich.Rechts neben der Liste kann MAMEUI64 zusätzlich Bilder zu den Spielen beziehungsweise Automaten anzeigen. Entsprechende Screenshot-Pakete finden sich auf der Herstellerseite zum Download. Ebenfalls empfiehlt sich das Herunterladen des Icon-Packs, welches die Spieleliste um Symbole erweitert.In den Einstellungen passen Sie unter anderem die Audio- und Video-Optionen sowie die zu verwendenden Eingabegeräte an. Weitere Konfigurationsmöglichkeiten wie zum Beispiel das Verändern der Tastenbelegung erhalten Sie durch das Drücken der Tab-Taste während eines Spiels .Egal ob Pac Man, Tetris, Metal Slug oder Street Fighter: MAMEUI64 bringt mehrere tausend Arcade-Spiele auf den PC und lässt sich dank übersichtlicher Benutzeroberfläche deutlich einfacher als das originale MAME bedienen.