Huawei P40 Lite vorgestellt: Mittelklasse-Smartphone für 299 Euro

Bekanntes Design trifft auf Quad-Kamera mit 48 Megapixeln

AppGallery statt Play Store: Huawei weiterhin ohne Google-Dienste

Noch vor der Präsentation seiner neuen Flaggschiffe stellt der chinesische Hersteller mit dem Huawei P40 Lite ein neues Android-Smart­phone der Mittelklasse vor. Das 6,4 Zoll große Modell soll ohne Google-Dienste zu einem Preis von 299 Euro in Europa verkauft werden. Zuerst wird der spanische Markt bedient, für den bereits in der nächsten Woche die Vorbestellungsphase startet. Früh­ent­schlos­se­ne Käufer erhalten dabei die hauseigenen Huawei FreeBuds 3 Truly-Wireless-Kopfhörer kostenlos.Obwohl die Huawei P40-Serie einen frischen Look verspricht, setzt das Lite-Modell auf ein schon bekanntes Design der Nova 6 SE- und Nova 7i-Smartphones. Das 6,4-Zoll-Display zeigt somit eine Auflösung von 2340 x 1080 Pixeln und kommt mit einem einzelnen Ka­me­ra­loch für die mit 16 Megapixeln (f/2.0) auflösende Selfie-Cam daher. An der Rückseite hingegen verfügt das Huawei P40 Lite über ins­ge­samt vier Kamerasensoren - 48 Megapixel (f/1.8) für die Hauptkamera, acht Mega­pixel für den Ultraweitwinkel und jeweils zwei Mega­pixel für Makroaufnahmen und das Einfangen von Tiefeninformationen.Unter der Haube das Smartphones arbeitet der Kirin 810-Chip, welcher mit seinen acht Rechenkernen (Octa-Core) eine Taktrate von bis zu 2,27 GHz erreicht. Ihm zur Seite stehen ein sechs Gigabyte großer Arbeitsspeicher und 128 Gigabyte Flash-Speicher. Letzterer kann mit Hilfe von Huaweis Nano-Speicherkarten (NM Card) aufgestockt werden. Zur weiteren Ausstattung gehört ein integrierter 4200-mAh-Akku , der kabelgebunden via SuperCharge mit bis zu 40 Watt schnell aufgeladen werden kann. Zudem wird im Netzschalter ein Fin­ger­ab­druck­sen­sor integriert und natürlich dürften auch Funkverbindungen wie 4G LTE , WLAN-ac und Bluetooth 5.0 mit an Bord sein.Beim Betriebssystem setzt das Huawei P40 Lite auf das aktuelle Android 10 mit der vom Hersteller angepassten EMUI 10-Oberfläche. Bis auf weiteres wird das Mit­tel­klas­se-Smart­phone, so wie alle weiteren Neuvorstellungen des Herstellers, ohne die weit verbreiteten und essentiellen Google-Diens­te wie den Play Store oder Google Maps ausgeliefert. Statt­des­sen ist man bei der Installation von Apps und Spielen auf die Huawei AppGallery oder alternative APK-Sideloads angewiesen.Farblich geht man mit dem Huawei P40 Lite in Midnight Black, Crush Green und Sakura Pink an den Start. Wann genau das Smartphone in Deutschland ausgeliefert wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Man kann jedoch davon ausgehen, dass Huawei sein günstiges Smartphone im Laufe des März auch hierzulande platzieren wird.