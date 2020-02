Huawei EMUI 10.1: Großes Update für Android 10 kündigt sich an

Nachdem viele Huawei-Smartphones das Update auf EMUI 10 und somit auf Android 10 erhalten haben, könnte zeitnah die nächste große Ak­tua­li­sie­rung verteilt werden. Derzeit ist man auf der Suche nach Beta-Testern, die sich Features der möglichen EMUI 10.1 genauer ansehen.

Details des neuen Feature-Update bleiben ein Geheimnis

Huawei

Abseits des Handelsstreits zwischen den USA und China sowie fehlenden Google-Apps auf Huawei-Smartphones, ist das Interesse der Nutzer an Android-Updates ungebrochen. Der chinesische Hersteller konnte viele Aktualisierungen auf EMUI 10 sowie Android 10 früher als geplant nicht nur für seine Flaggschiffe zum Download anbieten, sondern auch für die be­lieb­te Mittelklasse und günstige Einsteiger-Modelle. Damit sind die Arbeiten an der haus­ei­ge­nen Software jedoch noch nicht beendet. Am Heimatmarkt sucht man bereits nach weiteren Be­ta-Testern, die ihr Huawei Mate 30 (Pro) oder die entsprechende Porsche Design-Edition mit einer bisher unbekannten EMUI 10-Version bestücken.Zwischen dem 19. und 23. Februar können sich chinesische Nutzer für die Beta anmelden, de­ren Slots wohl vergleichsweise schnell gefüllt sein dürften. Obwohl aus den ersten In­for­ma­tio­nen keine genauen Funktionen oder Versionsnummern hervorgehen, rechnet man damit, dass Testern erste Einblicke in die noch nicht angekündigte EMUI 10.1 gewährt wer­den. Für die Vorstellung erster Patch-Details stehen derzeit zwei Termine im Raum. So fin­det am 24. Februar der Huawei Developer Day statt, der mit einem Livestream um 16 Uhr er­öff­net wird. Zudem soll das neue Huawei P40 (Pro) Ende März in Paris vorgestellt werden.Huawei könnte sogar noch einen Schritt weitergehen und im Zuge der ersten Entwickler-Beta des Betriebssystems Google Android 11 über eine mögliche EMUI 11-Oberfläche sprechen. Da ein passendes Update voraussichtlich erst gegen Ende des Jahres geplant sein dürfte, stehen die Chancen für neue Funktionen unter EMUI 10.1 jedoch deutlich höher. Es wird er­war­tet, dass sich Huawei vorab nicht zu Ge­rüch­ten sowie Leaks dieser Art äußert und frü­hes­tens in den kommenden Wochen während der Keynotes mit offiziellen Informationen die breite Masse unterrichtet. Huawei Central via Mobiflip