Die Koreaner haben ihre neue Feststoffzelle für Elektroautos vorgestellt. Mit einer hohen Dichte werden große Reichweiten ermöglicht. Allerdings soll der Akku zunächst nur in ganz bestimmte Autos eingebaut werden. Günstigere Samsung-Batterien sollen sich zudem schnell laden lassen.

Feststoffzelle mit hoher Reichweite

In neun Minuten aufgeladen

Wettstreit um "Wunderakku"

Zusammenfassung Samsung stellt neue Feststoffbatterie mit 950 km Reichweite vor

Batteriedichte beträgt 500Wh/kg, doppelt so hoch wie üblich

Feststoffbatterien sind leichter und kleiner, aber teurer

Einsatz zunächst nur in Luxus-Autos von Lexus geplant

Massenproduktion mit Toyota ab 2027 vorgesehen

Samsung entwickelt auch schnell ladbare, kostengünstige Batterien

Konkurrenz wie Tailan erreicht 720 Wh/kg, Tesla kämpft mit Problemen

Samsung hat auf dem SNE Battery Day 2024 seine neue Batterie-Technologie vorgestellt. Die Feststoffzelle soll zukünftig Reichweiten über 950 Kilometer mit einer einzigen Ladung ermöglichen. Die Dichte der Batterien liegt dabei bei etwa 500Wh/kg und ist somit etwa doppelt so dicht wie gewöhnliche Akkus, die in Elektroautos verbaut sind.Feststoffbatterien sind im Vergleich leichter und kleiner als ihre Lithium-Ionen-Konkurrenz. Allerdings sind sie in der Herstellung auch deutlich teurer. Deshalb will Samsung den Einsatz zunächst auf Luxus-Autos beschränken. Aufgrund einer Zusammenarbeit mit dem japanischen Autohersteller Toyota sollen die Batterien anfänglich nur in Autos der Edelmarke Lexus zum Einsatz kommen.Samsung und Toyota planen den Start der Massenproduktion der Feststoffbatterie für 2027. Bis die Akkus also auch in günstigeren Modellen zu finden sind, wird es noch einige Zeit dauern.Eigenen Angaben zufolge arbeitet Samsung allerdings auch an günstigen LFP- und Kobalt-freien Batterien. Die sollen dann in nur neun Minuten aufgeladen werden können. Wie Notebookcheck vermutet, handelt es sich bei diesen Angaben von Samsung wahrscheinlich um den Ladevorgang von zehn bzw. 20 Prozent auf 80 Prozent.Samsung ist jedoch nicht ganz vorn an der Spitze der Entwicklung mit dabei. So hatte der chinesische Hersteller Tailan erst kürzlich verkündet, mit seiner neuen Zelle einen Rekord von 720 Wh/kg zu erreichen. Damit sollen nach eigenen Angaben Reichweiten bis zu 2000 Kilometer möglich sein.Auf der anderen Seite des Pazifik hat der amerikanische Autohersteller Tesla Probleme mit seinen hauseigenen Akkus. Hier setzte CEO Elon Musk seinen Ingenieuren erst kürzlich ein Ultimatum bis Ende des Jahres . Sind bestehende Probleme bis dahin nicht gelöst, will Musk nicht weiter in den Ausbau der 4680-Technologie investieren.