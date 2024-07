Lego und Nintendo bringen mit "Super Mario World: Mario & Yoshi" ein pixeliges Duo in die dritte Dimension. Das neue Set erweckt den SNES-Klassiker von 1990 zum Leben - mit beweglichen Elementen und nostalgischem Charme.

Lego

Ein Pixelhaufen zum Anfassen

Bewegung im Spiel

Für wen ist das Set gedacht?

Easter Egg für Sammler

Einordnung in die Lego-Nintendo-Kooperation

Fazit

Zusammenfassung Lego und Nintendo setzen Kooperation fort

Set "Super Mario World: Mario & Yoshi" in 3D

215 Teile, 40 cm hoch

Bewegliche Elemente durch Kurbel und Knopf

Preis: ca. 130 Euro, für erwachsene Fans

Erhältlich ab 1. Oktober 2024

Enthält "Action Tag" für interaktive Figuren

Lego und Nintendo setzen ihre Zusammenarbeit fort. Das neueste Ergebnis dieser Kooperation ist das Set "Super Mario World: Mario & Yoshi" (Set 71438) , das den legendären SNES-Klassiker von 1990 in die dreidimensionale Welt der Klötzchen überführt.Mit 1.215 Teilen stellt das Set eine ordentliche Herausforderung für Bau-Enthusiasten dar. Aufgebaut misst es 40 cm in der Höhe, 26 cm in der Breite und 11 cm in der Tiefe - definitiv ein Blickfang für jedes Gaming-Zimmer.Die Vorderseite des Modells präsentiert sich als originalgetreue Nachbildung der Spielfiguren aus Super Mario World. Mario thront mit seinem gelben Umhang auf Yoshis Rücken, während sich der grüne Dino über eine grasbedeckte Anhöhe bewegt.Doch Lego wäre nicht Lego, wenn sie nicht noch einen draufgesetzt hätten: Dreht man an einer Kurbel an der Basis des Modells, kommt Bewegung ins Spiel. Yoshis Beine beginnen zu laufen, während sich sein Körper auf und ab bewegt - ganz so, als würde er gerade durch das Pilzkönigreich hüpfen. Ein zusätzlicher Knopf an der Rückseite lässt sogar Yoshis Zunge hervorschnellen.Diese Mechanismen verleihen dem Set eine zusätzliche Dimension und machen es zu mehr als nur einem statischen Ausstellungsstück. Die Rückseite des Modells gibt einen Einblick in das Innenleben und zeigt, wie die Bewegungen zustande kommen.Mit einem Preis von 129,99 Euro (OVP) richtet sich das Set klar an ein erwachsenes Publikum. Es ist Teil der wachsenden Kollektion von Lego-Sets , die sich gezielt an AFOLs (Adult Fans of Lego) richten. Diese Zielgruppe schätzt nicht nur den Bauspaß, sondern auch den Nostalgie-Faktor und die Möglichkeit, ein Stück ihrer Kindheit ins Wohnzimmer zu holen.Lego trifft damit den Nerv der Zeit. Viele Menschen, die in den 90er-Jahren mit Super Mario World aufgewachsen sind, befinden sich heute in einer Lebensphase, in der sie gerne in Erinnerungen schwelgen und bereit sind, dafür auch etwas tiefer in die Tasche zu greifen.Für diejenigen, die bereits andere Sets aus der Lego Super Mario Reihe besitzen, gibt es noch ein kleines Extra: Das Set enthält einen sogenannten "Action Tag", der mit den interaktiven Figuren aus den Starter-Sets von Lego Super Mario, Luigi oder Peach kompatibel ist. Was genau passiert, wenn man die Figuren darauf platziert, bleibt abzuwarten - aber es dürfte auf jeden Fall ein nettes Gimmick für Sammler sein."Super Mario World: Mario & Yoshi" reiht sich in eine wachsende Liste von Kooperationen zwischen Lego und Nintendo ein. Angefangen hat alles 2020 mit einem detailgetreuen Nachbau des NES. Es folgten Sets wie der mächtige Bowser, die Piranha-Pflanze und der ?-Block. Mit jedem neuen Set scheinen die Designer ihre Kreativität und ihr technisches Können weiter zu steigern.Das neue Lego-Set "Super Mario World: Mario & Yoshi" ist eine gelungene Hommage an einen Videospiel-Klassiker. Es vereint Nostalgie, technische Finesse und den typischen Lego-Charme zu einem Gesamtpaket, das sowohl Sammler als auch Bastler ansprechen dürfte. Ab dem 1. Oktober 2024 wird das Set erhältlich sein - sowohl im Lego Online-Shop als auch bei ausgewählten Händlern weltweit ( siehe WinFuture-Preisvergleich für dieses Set ).