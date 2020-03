Nintendo: Interaktive Lego-Sets mit Super Mario erscheinen noch 2020

Der Konsolen-Hersteller und Publisher Nintendo kooperiert nun mit dem Spielzeug-Hersteller Lego, um neue Super Mario-Sets auf den Markt brin­gen zu können. In den Bausteinen soll sich Technologie befinden, die den Käufern ein interaktives Spielerlebnis bieten kann.

Farbsensoren und Barcodes integriert

Preise und Release-Termin noch nicht bekannt

Nintendo

Vor wenigen Tagen hatte Nintendo einen Tweet veröffentlicht, der die Kooperation bereits angeteasert hatte. Nun wurden weitere Details zu dem Projekt bekanntgegeben. Noch in die­sem Jahr soll die Produktlinie "Lego Super Mario" erscheinen. Mit Hilfe der Plas­tik­stei­ne las­sen sich interaktive Spiellevel, wie sie aus den Nintendo-Games bekannt sind, bauen.Um ein interaktives Spielerlebnis zu erreichen, wird in manchen Bausteinen einiges an Tech­no­lo­gie verbaut. Obwohl Nintendo hierzu bislang keine Details veröffentlicht hat, kommen im nun veröffentlichten Trailer einige Elemente zum Vorschein. Die Mario-Figur scheint über ein kleines Display zu verfügen. Auf dem Bildschirm werden unter anderem Informationen zu den ge­sam­mel­ten Münzen und zur Zeit dargestellt.Wie Zusammengebaut berichtet, besitzt Ma­rio an der Unterseite einen Farbsensor. Damit lassen sich Barcodes, die in Röhren oder auf den Köpfen weiterer Figuren platziert sind, er­ken­nen. Darüber hinaus kann der ehemalige Klempner über einen Lautsprecher Geräusche von sich geben, wenn beispielsweise ein Gegner besiegt oder das Ziel erreicht wurde.Bisher ist unklar, welche verschiedenen Lego-Sets in den Handel gebracht werden sollen. Außerdem wurden noch keine Preise genannt. Ein konkreter Release-Termin steht ebenfalls noch aus und dürfte voraussichtlich in den kommenden Monaten bekanntgegeben werden.