Nostalgie pur: Lego stellt Bausatz der Atari 2600-Spielekonsole vor

Zwei Jahre nach der Vorstellung des beliebten NES-Bausatzes versucht Lego erneut Retro-Gamer für sich zu gewinnen. Anlässlich des 50. Atari-Jubiläums wird die Atari 2600-Spielekonsole ab dem 1. August 2022 als Klemmbaustein-Satz verkauft. Der stolze Preis: 240 Euro.

Die 80er-Jahre sind zurück im Nostalgiker-Regal

Hinweis: Auch wenn es die offizielle Webseite und das abgebildete Kabel zum Controller eventuell vermuten lassen - Nein: Der Nachbau kann nicht an einen echten Fernseher angeschlossen und somit auch nicht zur Wiedergabe von Spielen verwendet werden.

Stella - Atari-2600-Emulator für Windows

Lego

Mit dem neuen Lego-Set Nummer 10306 können sich Atari-Fans den detailgetreuen Nachbau der im Jahr 1980 veröffentlichen Revision "Typ B" mit vier Schaltern samt Schwarz-Weiß-Switcher selbst zusammenbauen. Vom beweglichen Controller mit Joystick (Typ CX40) bis hin zur aufschiebbaren Front verspricht Lego eine "nostalgische Reise in die Videospielwelt". Insgesamt beinhaltet der Bausatz 2532 Elemente und hat eine finale Abmessung von 33 x 22 x 8 Zentimetern.Zum Retro-Feeling gehören weiterhin die Atari 2600-Spiele Asteroids, Adventure und Centipede, die als Nachbau der Videospiel-Kassetten samt passendem Modulhalter im 1980er-Look mitgeliefert werden. Auf den Steckmodulen können zudem ebenfalls enthaltene 3D-Szenen zusammengesteckt werden, die als eine Art Diorama herhalten. Weiterhin befindet sich unter der Front des Nachbaus ein Pop-Up einer 80er Jahre Gaming-Szene mit Wohnzimmer-Setting.Allerdings hat der Retro-Spaß auch seinen Preis. Der Bausatz wird ab dem 1. August für 239,99 Euro in Lego Stores und im Online-Shop des Klemmbaustein-Herstellers angeboten. Zuletzt hatte das Unternehmen im Sommer 2020 das Nintendo Entertainment System als Bausatz neu aufgelegt, das zusätzlich über einen interaktiven Fernseher verfügt. Bis heute ist das Lego NES erhältlich. Da seitens Atari und Lego keine Limitierung der Auflage angedacht ist, dürfte sich auch der Bausatz des Atari 2600 für längere Zeit am Markt halten.