Retro hoch zwei: Lego & Nintendo bringen NES-Konsole als Bausatz

Lego und Nintendo werden nicht nur bei Bausätzen für das Super-Mario-Universum kooperieren, sondern sich auch einer NES-Konsole aus den beliebten Klemmbausteinen widmen. Erste Bilder zeigen jetzt das neue Nostalgie-Set samt Röhrenfernseher, Cartridge und Gamepad.

Limitierte Edition des neuen Lego-NES-Bausatzes wäre denkbar

VJGamer

Unter dem Motto "" veröffentlichte Lego erst gestern einen kurzen Teaser-Clip auf Twitter , der im Nachhinein betrachtet schemenhaft den neuen Bausatz des Nintendo Entertainment System (NES) zeigt. Kurze Zeit später verbreiteten sich bereits erste Bilder der Originalverpackung des Sets, welches aus insgesamt 2646 Lego-Bau­stei­nen bestehen und die Setnummer 71374 tragen soll. Lego und Nintendo zeigen sich da­bei detailverliebt. Selbst die Anschlüsse der NES-Konsole und des CRT-Fernsehers werden originalgetreu nachgebaut.Nach Angaben des japanischen Videospiele-Magazins VJGamer soll das teils interaktive Set ab August für circa 230 Euro in den Handel gelangen. Während das Nintendo Entertainment System in einem 1:1-Maßstab inklusive NES-Controller und einer Cartridge von Super Mario Bros. (1985) enthalten ist, fällt die Größe des Röhrenfernsehers entsprechend kompakter aus. Es bleibt abzuwarten, in welcher Auflage Lego und Nintendo das Set verkaufen werden oder ob es eventuell vorab registrierten Lego-VIP-Mitgliedern angeboten wird. Mit einer of­fi­ziel­len Enthüllung wäre noch in dieser Woche zu rechnen.Die 8-Bit-Spielkonsole wurde von Nintendo im Jahr 1983 als Famicom (Family Computer) am japanischen Heimatmarkt veröffentlicht und erschien als Nintendo Entertainment System in den USA (1985) und Europa (1986). Laut eigenen Angaben konnte der Hersteller weltweit beinahe 62 Millionen NES-Konsolen absetzen und über 500 Millionen Spiele verkaufen. Die Ver­kaufs­zah­len übertreffen die des ebenso beliebten SNES, Nintendo 64 und GameCubes. Spit­zen­rei­ter ist derzeit die Nintendo Wii mit über 100 Millionen verkauften Exemplaren. Nach Stand zum 31. März 2020 liegt die Nintendo Switch bei knapp 56 Millionen Konsolen.