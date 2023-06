Apple hebt iCloud-Preis in den ersten Ländern kräftig an - auch in der EU

Apple hat überraschend die Preise für iCloud-Speicher in einer Reihe von Regionen erhöht - und das teils ziemlich drastisch. Bis zu 40 Prozent müssen Nutzer in Brasilien künftig zahlen, in Großbritannien sind es rund 25 Prozent mehr.

Das berichtet das Online-Magazin 9to5Mac und bestätigt damit vorangegangene Gerüchte, dass Apple die Preiserhöhungen aufgrund gestiegener Energiepreise und den starken Wechselkursänderungen plane.Nun sind die neuen Preise bekannt geworden. Die iCloud-Preise in den USA bleiben ebenso wie in Deutschland derzeit unverändert, es könnte aber auch hierzulande schon in Kürze Veränderungen geben.Der monatliche Preis für iCloud-Speicher ist für britische Apple-Kunden dagegen von heute auf morgen um etwa 25 Prozent gestiegen. Ähnliche Preiserhöhungen gibt es auch für Nutzer in Polen, Rumänien, und Schweden. Zudem hat 9to5mac Preiserhöhungen in Saudi-Arabien, Südafrika, Brasilien, Tansania, der Türkei und den Vereinigten Arabischen Emiraten festgestellt.Die höchste Preissteigerung gibt es so weit das derzeit bekannt ist in Brasilien. Dort zahlen Cloud-Abonnenten für 2 TB Speicherplatz nun 49,90 brasilianische Real (BRL) statt bisher 34,90 BRL. Das entspricht einem Plus von über 40 Prozent.Was weiterhin unangetastet bleibt, ist der Gratis-Speicherplatz für alle Apple-Nutzer. Apple stellt für jede Apple ID aktuell 5 GB kostenlosen Cloud-Speicher zur Verfügung. Das ist bereits seit der Einführung des Gratis-iCloud-Speichers im Jahr 2011 so. Die kostenpflichtigen sogenannten iCloud+ Abonnements sind derzeit mit 50 GB, 200 GB und 2 TB zu haben. Wer ein Apple One-Abo besitzt, soll aktuell von den Preisanpassungen noch ausgeschlossen sein. Diese Abo-Pläne enthalten ebenfalls iCloud-Speicher und sind schon im vergangenen Jahr erhöht worden.