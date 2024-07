Samsung sagt der eigenen Messaging-App Adieu, Google übernimmt

Samsung hat vor kurzen begonnen, seine Nutzer darüber zu informie­ren, dass man Samsung Messages als vorinstallierte App aufgeben wird. Der koreanische Hersteller will stattdessen auf Google Messages setzen. Der Schritt hängt mit dem SMS-Nachfolger RCS zusammen.

RCS ersetzt SMS

Samsung und Google haben in vielen Bereichen des Kommunikationsdienstes eng zusammengearbeitet. Diese gemeinsame Anstrengung, Google Messages zur gemeinsamen Standard-Messaging-Plattform für das mobile Android-Ökosystem zu machen, wird die Einführung von Rich Communication Services (RCS) beschleunigen und Galaxy-Nutzern ein robusteres und attraktiveres mobiles Messaging-Erlebnis bieten. Samsung

Samsung Messages nicht ganz tot

Zusammenfassung Samsung gibt vorinstallierte App Samsung Messages auf

Ersatz durch Google Messages wegen RCS-Standard

Samsung startet mit Galaxy Z Flip 6 und Galaxy Z Fold 6

Rollout der neuen Messaging-App zunächst in den USA

Globaler Rollout in den kommenden Monaten geplant

Samsung Messages weiterhin im Galaxy Store verfügbar

Zusammenarbeit zwischen Samsung und Google verstärkt

Kurznachrichten spielen schon lange nicht mehr die Rolle wie vor Jahren oder sogar Jahrzehnten, Grund dafür ist natürlich, dass WhatsApp und Co. die klassische SMS weitgehend abgelöst haben. Das liegt vor allem daran, dass das der Short Message Service (SMS)-Standard technisch schon viele Jahrzehnte auf dem Buckel hat. Es gibt allerdings einen Nachfolger namens Rich Communication Services, kurz RCS, und dieser wird vor allem von Google forciert.Das hat auch für Samsung-Nutzer konkrete Folgen, denn wie Android Authority berichtet, haben die Koreaner nun begonnen, Besitzer von Galaxy-Smartphones zu informieren, dass man die hauseigene Messaging-App de facto aufgibt und durch jene von Google ersetzt. Den Anfang machen Galaxy Z Flip 6 und Galaxy Z Fold 6, künftig soll die App des Suchmaschinenriesen von Anfang an auf dem Gerät zu finden sein.Samsung hat diese Maßnahme auch offiziell bestätigt und teilte mit:Derzeit ist der Rollout auf die USA beschränkt, in den kommenden Monaten wird diese Umstellung aber auf andere Länder ausgedehnt. Die Entscheidung des koreanischen Unternehmens bedeutet aber nicht, dass man Samsung Messages komplett aufgibt. Die App lässt sich weiterhin nutzen und aus dem Galaxy Store herunterladen - im Vordergrund der Samsung-Bemühungen steht sie aber nicht länger.