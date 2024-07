Galaxy Watch Ultra: Auch die Samsung-Uhr hat Hardware-Macke

Samsung

Notbremse bei den Galaxy Buds 3 Pro

Für den koreanischen Hersteller läuft es dieser Tage alles andere als gut. Das liegt vor allem daran, dass die neuen Top-Kopfhörer Galaxy Buds 3 Pro alles andere als hochwertig sind und mit gleich mehreren Problemen bei der Herstellungsqualität zu kämpfen haben. Samsung zog deshalb die Notbremse und stoppte den Verkauf der AirPods Pro-Konkurrenten.Nun droht weiteres Ungemach, denn auch die neue Highend-Smartwatch Galaxy Watch Ultra hat Qualitätsprobleme. Man muss hier aber vorausschicken, dass diese nicht (ansatzweise) so schwerwiegend sind wie bei den Galaxy Buds Pro - sie sind aber dennoch unschön.Konkret geht es dabei um die Markierungen auf der Lünette. Dort sind die vollen Stunden entsprechend eingraviert und orange hervorgehoben (3, 6, 9 und 12 sind dabei stärker bzw. dicker). Das Problem: Diese Gravuren passen nicht zur Anzeige auf dem Display, diese ist im Vergleich zur physischen Markierung leicht verschoben.Wie Android Authority unter Berufung auf den Reddit-Nutzer Ibuddhaa berichtet, scheint es sich derzeit um ein noch nicht allzu verbreitetes Phänomen zu handeln. Das liegt aber womöglich auch daran, dass die Galaxy Watch Ultra bisher nicht auf den Handgelenken allzu vieler Nutzer ist. Dabei handelt es sich um ein Qualitätsproblem, das man womöglich einem typischen "Montagsgerät" zuordnen kann - der innere Monk schreit hier aber besonders laut.Qualitätsprobleme sind zwar nie auszuschließen, bei einer Uhr, die mindestens 699 Euro kostet, ist es aber natürlich höchst ärgerlich, wenn ein so teures technisches Gerät eine so ärgerliche Macke hat. Andere Käufer der Uhr bestätigen das nicht, es ist also zu hoffen, dass es eine nicht weitverbreitete Macke darstellt.