App-Desaster bei Sonos: CEO entschuldigt sich für kolossale Fehler

Sonos-CEO Patrick Spence entschuldigt sich für die holprige Einführung der neuen App. Nutzer klagen seit Monaten über fehlende Funktionen und Bugs. Das Unternehmen verspricht nun Verbesserungen - doch einige Features lassen weiter auf sich warten.

Fehlende Funktionen und technische Schwierigkeiten

Sonos' Reaktion und Zukunftspläne

Wir wissen, dass zu viele von Ihnen erhebliche Probleme mit unserer neuen App hatten, die am 7. Mai eingeführt wurde, und ich möchte mich zunächst persönlich dafür entschuldigen, dass ich Sie enttäuscht habe. Es gibt keinen Mitarbeiter bei Sonos, dem es nicht weh tut, Sie enttäuscht zu haben, und ich versichere Ihnen, dass die Behebung der App für alle unsere Kunden und Partner unsere oberste Priorität war und ist. Patrick Spence, CEO Sonos

Juli/August: Verbesserte Stabilität beim Hinzufügen neuer Produkte und Implementierung der Musikbibliothek-Konfiguration

Verbesserte Stabilität beim Hinzufügen neuer Produkte und Implementierung der Musikbibliothek-Konfiguration August/September: Optimierung der Lautstärkeregelung und allgemeine Verbesserungen der Benutzeroberfläche

Optimierung der Lautstärkeregelung und allgemeine Verbesserungen der Benutzeroberfläche September: Erhöhung der Zuverlässigkeit der Weckfunktion

Erhöhung der Zuverlässigkeit der Weckfunktion September/Oktober: Wiedereinführung des Bearbeitungsmodus für Playlists und Warteschlangen

Lange Wartezeit für einige Features

Hardwarequalität vs. Software-Probleme

Sonos-Deals bei Media Markt Viele Lautsprecher stark reduziert

Zum Angebot

Zusammenfassung Sonos-CEO Patrick Spence entschuldigt sich für Probleme mit neuer App

Kunden berichten über Bugs und fehlende Funktionen seit Mai

Unternehmen setzt nun Verbesserung der App als oberste Priorität

Regelmäßige Software-Updates alle zwei Wochen geplant

Verbesserungen umfassen Stabilität, Lautstärkeregelung und Weckfunktion

Einige wichtige Funktionen erst im Herbst wieder verfügbar

Hardware weiterhin hoch geschätzt, Softwarebereich bleibt problematisch

Sonos, bekannt für seine Multi-Room-Audiolösungen, steht derzeit vor einer massiven Herausforderung. Die im Mai eingeführte Neugestaltung der Sonos-App , die eigentlich das Nutzererlebnis verbessern sollte, hat bei vielen Kunden für Frust gesorgt. Nun hat sich CEO Patrick Spence in einem offenen Brief zu Wort gemeldet und sich für die Probleme entschuldigt.Die Liste der Beschwerden ist lang: Von der Unfähigkeit, die Lautstärke zu regeln, bis hin zu Schwierigkeiten beim Hinzufügen neuer Geräte - viele Nutzer berichten von erheblichen Einschränkungen. Besonders ärgerlich für langjährige Kunden: Einige Funktionen, die in der alten App problemlos funktionierten, sind in der neuen Version nicht mehr verfügbar oder nur eingeschränkt nutzbar.In seinem Schreiben räumt Spence ein, dass die Probleme weitreichender waren als erwartet: "Seit dem Start haben wir eine Reihe von Problemen festgestellt." Er betont, dass die Behebung dieser Probleme nun "oberste Priorität" habe. Das Unternehmen hat bereits damit begonnen, alle zwei Wochen Software-Updates zu veröffentlichen, um die Situation zu verbessern.Konkret plant Sonos folgende Verbesserungen in den kommenden Monaten:Trotz des ambitionierten Zeitplans müssen sich Nutzer bei einigen Funktionen weiter in Geduld üben. So wird beispielsweise die Möglichkeit, Playlists direkt in der App zu bearbeiten, voraussichtlich erst im Herbst wieder zur Verfügung stehen. Diese lange Wartezeit sorgt bei vielen Kunden für Unverständnis, insbesondere da es sich um Funktionen handelt, die in der Vorgängerversion problemlos funktionierten.Während Sonos für die Qualität seiner Hardware nach wie vor hoch geschätzt wird - Produkte wie der Era 100 Lautsprecher oder die Ace Kopfhörer erhalten regelmäßig positive Bewertungen - scheint das Unternehmen im Softwarebereich Schwierigkeiten zu haben. Es ist nicht das erste Mal, dass Sonos mit einer App-Umstellung für Verwirrung sorgt: Bereits 2020 führte die Aufteilung in zwei separate Apps für neue und ältere Geräte zu Kritik.Die aktuelle Situation stellt Sonos vor eine erhebliche Herausforderung. Während das Unternehmen an Verbesserungen arbeitet, bleibt abzuwarten, ob es das Vertrauen seiner Kunden zurückgewinnen und die versprochenen Funktionen zeitnah liefern kann. Für viele Nutzer dürfte entscheidend sein, wie schnell und effektiv Sonos die bestehenden Probleme in den Griff bekommt.