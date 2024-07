Sonos kündigt komplett überarbeite App an und zeigt auch erste Bilder

Die Netzwerkgeräte von Sonos sind populär, da man von einer App aus das gesamte Zuhause mit Musik bespielen kann. Doch die App selbst war und ist alles andere als optimal, vor allem hinsichtlich der Stabilität und Geschwindigkeit. Doch demnächst kommt eine neue Version.

Sonos

Sonos: Gute Hardware, mäßige Software

Wer ein Sonos-System zu Hause nutzt, der ist in der Regel davon begeistert, denn bezüglich Soundqualität lassen die Lautsprecher des kalifornischen Herstellers kaum Wünsche offen - zumindest für ihre Größe. Doch die App, die zentral im Nutzungsalltag steht, ist alles andere als optimal, um es vorsichtig zu formulieren.Sonos hat nun ein Einsehen und wird demnächst eine neue Version der App bereitstellen. Wie The Verge berichtet, hat der Hi-Fi-Spezialist diese nun offiziell enthüllt und verspricht, dass diese nicht nur übersichtlicher sein wird, sondern auch stabiler und schneller. Die Verteilung wird am 7. Mai starten, und zwar für Android und iOS.Nicht aktualisiert werden die Desktop-Anwendungen, denn die Controller-Apps für Windows sowie MacOS werden demnächst komplett aufgegeben. Nutzer mit großen Rechnern werden aber natürlich nicht in Stich gelassen, sie werden ihr System künftig (auch) über eine neue Web-App steuern können.Für die neue mobile App verspricht Sonos jedenfalls ein von Grund auf neu aufgebautes Erlebnis. Das soll die App nicht nur technisch schneller machen, sondern auch in Bezug auf die Benutzerführung. Nutzer sollen künftig alles, was sie brauchen, auf dem Homescreen vorfinden, man kann dieses Interface auch vollständig nach seinen Wünschen anpassen.Auch die Systemeinstellungen sollen einfacher zu erreichen sein, diese können künftig über eine Wischgeste vom unteren Miniplayer aus nach oben geöffnet werden, auf diese Weise werden auch die einzelnen Lautsprecher ausgewählt. An der Suche ändert sich nicht viel, hier bekommt man nun aber wenigstens die Ergebnisse des jeweils bevorzugten Musikdienstes als erstes angezeigt. Auf weitere Details müssen wir bis zum 7. Mai warten, an diesem Tag wird auch die neue Web-Anwendung verfügbar sein.