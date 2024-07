Bing: Neues Design flutet Suchergebnisse mit KI-Informationen

Microsoft hat vor einer Weile viel Geld in die KI-Schmiede OpenAI gesteckt und integriert die Technologie seither, wo man nur kann. Eine besondere Rolle spielt Bing und der Google-Konkurrent wird immer mehr zur KI-Suchmaschine , wie nun auch ein neues Design zeigt.

KI hier, KI da, KI überall. Das ist seit bereits vielen Monaten das Motto bei Microsoft und auch wenn so mancher meint, dass Chatbots, Large Lange Models (LLMs), Bildgeneratoren und Co. eine Blase sind - noch hält diese. Microsoft hat verhältnismäßig früh auf KIs gesetzt und konnte dadurch auch einen ordentlichen Vorsprung auf Google erreichen. Der Suchmaschinenriese steht seither unter Zugzwang und läuft den KI-Lösungen aus Redmond durchaus hinterher.Nun will Microsoft den Druck von Bing - das bezüglich Nutzung natürlich immer noch weit hinter Google liegt - weiter erhöhen. Denn der Redmonder Konzern hat ein neues Design für seine Suchmaschine vorgestellt, das KI-Ergebnisse in den Mittelpunkt des Nutzungserlebnisses stellt - traditionelle Suchresultate rücken hingegen in die zweite Reihe."Durch die Kombination von generativer KI und großen Sprachmodellen (LLMs) mit der Suchergebnisseite erstellt die generative Suche von Bing eine maßgeschneiderte und dynamische Antwort auf die Anfrage eines Nutzers", schreibt Bing in einem Blogbeitrag Als Beispiel nennt Microsoft eine Suche mit der Frage "Was ist ein Spaghetti-Western?" Das neue Bing-Suchergebnis liefert dazu eine Übersicht zu diesem Film-Subgenre, einschließlich seiner Geschichte und Ursprünge, Top-Beispiele und mehr. Konkret erklärt Bing, dass diese Art des Western ursprünglich von italienischen Regisseuren gedreht wurde, dazu gibt es auch mehrere Aufzählungspunkte, die die wichtigsten Merkmale des Genres zusammenfassen und natürlich auch Videos.Microsoft dazu: "Diese neue Erfahrung kombiniert die Grundlage der Bing-Suchergebnisse mit der Leistung großer und kleiner Sprachmodelle (LLMs und SLMs). Es versteht die Suchanfrage, prüft Millionen von Informationsquellen, gleicht Inhalte dynamisch ab und generiert Suchergebnisse in einem neuen KI-generierten Layout, um die Absicht der Nutzeranfrage effektiver zu erfüllen."Das KI-zentrische Sucherlebnis wird zunächst einer kleinen Anzahl an Nutzern bereitgestellt, das soll in den nächsten Monaten ausgeweitet werden. Es ist derzeit nicht bekannt, ob man die neuen Suchergebnisse an- bzw. ausschalten kann. Auch Google hat ein ähnliches Feature namens AI Overviews, allerdings hat sich dieses als fehleranfällig erwiesen - und lässt sich auf Wunsch deaktivieren.