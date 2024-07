Kein Zugriff auf neue Titel, höhere Preise: Microsoft hat für den Game Pass große Anpassungen bekannt gegeben, die auf eines hinauslaufen: Wer denselben Service will, muss mehr zahlen, wer nicht zahlt, muss Funktionen einbüßen. Das passt einer US-Behörde gar nicht.

Game Pass-Klage: US-Behörde gegen Microsoft

Zusammenfassung Microsoft erhöht Preise und schränkt Funktionen beim Game Pass ein

FTC kritisiert Microsofts aggressive Marktstrategien nach Activision-Übernahme

Abschaffung des "Console Game Pass" führe zu 81% Preisanstieg

FTC verbindet Preiserhöhungen mit Qualitätseinbußen durch Entlassungen

US Court of Appeals prüft, ob Microsofts Änderungen wettbewerbswidrig sind

Entscheidung könnte weitreichende Folgen für die Gaming-Industrie haben

Microsoft sieht sich einmal mehr in direkter Konfrontation mit der FTC, einer unabhängigen US-Behörde, die für Wettbewerbs- und Verbraucherschutz verantwortlich ist. Wie diese in einer Klageschrift an das US Court of Appeals for the Ninth Circuit schreibt, hat Microsoft mit den angekündigten Änderungen am Gamepass den Bogen weit überspannt - und zeige genau das aggressive Markt-Verhalten, vor dem die Behörde nach der Übernahme von Activision Blizzard gewarnt hatte.Vor allem die Abschaffung des "Console Game Pass" ist der Behörde ein Dorn im Auge. Wer die gleiche Leistung, wie vor den Anpassungen nutzen will, muss laut der Klageschrift "81 % mehr bezahlen, um auf "Game Pass Ultimate" umzusteigen." Für Verbraucher, die das nicht bezahlen wollen, führt Microsoft nach Ansicht der FTC "ein minderwertigeres Produkt" ein, den neuen "Game Pass Standard". Bei diesem entfällt der Zugriff auf Neuerscheinungen am ersten Tag.Die Behörde bezieht sich auch auf die Vorwürfe, die bereits wegen der Activision Blizzard-Übernahme und der darauffolgenden Entlassung von 1900 Mitarbeitern erhoben wurden. "Die Preiserhöhungen und Produktverschlechterungen von Microsoft - in Verbindung mit den geringeren Investitionen von Microsoft in die Produktion und Produktqualität durch Entlassungen von Mitarbeitern (...) sind die Markenzeichen eines Unternehmens, das nach einer Fusion Marktmacht ausübt", so die Behörde in der neue Klageschrift.Nun liegt es an den Richtern des US Court of Appeals, abzuwägen, ob Microsofts Preisanpassungen und die strukturellen Veränderungen beim Game Pass tatsächlich gegen wettbewerbsrechtliche Vorschriften verstoßen. Eines ist sicher: Die Entscheidung wird von der gesamten Gaming-Branche mit Spannung erwartet und könnte ein Präzedenzfall für zukünftige Übernahmeentscheidungen werden.