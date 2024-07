Instabile CPUs: Intel scheint Probleme aus Angst "herunterzuspielen"

Die aktuellen Prozessoren von Intel haben bekannterweise Stabilitätsprobleme. Bisher waren aber nur Desktop-CPUs betroffen. Nun gibt es erste Berichte, denen zufolge auch mobile Prozessoren in Laptops auf dieselbe Weise abstürzen. Intel dementiert.

Raptor-Lake-CPUs vermehrt instabil

Möglicherweise auch Laptop-Prozessoren betroffen

Die Laptops stürzen auf genau die gleiche Weise ab wie die Desktops, einschließlich Workloads unter Unreal Engine, Dekompression, ycruncher oder ähnlichem. Zu den Laptop-Chips, die abgestürzt sind, gehören unter anderem der 13900HX und weitere. Matthew Cassells

Intel dementiert

Basierend auf unserer eingehenden Analyse der gemeldeten Instabilitätsprobleme bei Intel Core 13/14 Gen Desktop-Prozessoren hat Intel festgestellt, dass mobile Produkte nicht von demselben Problem betroffen sind. Die Symptome, die bei den mobilen Systemen der 13/14er-Generation gemeldet werden - einschließlich Systemabstürze - sind häufige Symptome, die von einer breiten Palette möglicher Software- und Hardware-Probleme herrühren.



Wie immer, wenn Benutzer Probleme mit ihren Intel-betriebenen Laptops haben, empfehlen wir ihnen, sich an den Systemhersteller zu wenden, um weitere Unterstützung zu erhalten. Intel

Bisher keine Lösung

Drohender Image-Schaden

Zusammenfassung Raptor-Lake-CPUs von Intel sind häufig instabil

Alderon Games meldet fast 100% Ausfallrate

Auch Laptop-Prozessoren zeigen ähnliche Symptome

Intel bestreitet Probleme bei mobilen CPUs

Weitere Untersuchungen von Intel laufen noch

Intel droht Image-Schaden

Intel hat Probleme mit seinen Raptor-Lake-CPUs. Schon vor Monaten gab es erste Berichte, dass die Desktop-Prozessoren der 13. und 14. Generation des Herstellers häufig instabil seien und es vermehrt zu Abstürzen komme.In den letzten Wochen hatte die Angelegenheit noch einmal Fahrt aufgenommen, nachdem sich Berichte über entsprechende Vorfälle wieder gehäuft hatten. Der australische Spieleentwickler Alderon Games sprach sogar von einer Ausfallrate von beinahe 100 Prozent Mittlerweile scheinen jedoch nicht mehr nur die Desktop-CPUs von Intel betroffen zu sein. Auch Laptop-Prozessoren leiden laut Matthew Cassells, dem Gründer von Alderon Games, unter den gleichen Symptomen.Nachdem Matthew Cassels nun berichtet hatte, auch CPUs in mobilen Geräten seien von dem Problem betroffen, reagierte Intel mit einer Nachricht an verschiedene Medien, in der sie diesen Aussagen widersprechen und die Verantwortung von sich weisen.Schon seit Monaten untersucht der Chiphersteller das Problem der instabilen CPUs. Bisher konnte Team Blue die zugrundeliegende Ursache allerdings nicht identifizieren. In einer Stellungnahme im April gab Intel bereits Mainboardherstellern die Schuld an den Abstürzen seiner Raptor-Lake-Prozessoren.Alderon-Games-Gründer Cassels schreibt in einem Beitrag auf Reddit (via Tom's Hardware ), dass Intel sich aus Angst vor den Konsequenzen aus der Verantwortung stehlen wolle: "Intel scheint die Probleme hier herunterzuspielen, wahrscheinlich wegen der teuren Kosten für die BGA-Nacharbeit und dem möglichen Schaden für OEMs und Partner."Wer auch immer recht behält: Intel muss schnellstmöglich eine Lösung für das Instabilitätsproblem präsentieren. Das monatelange Hin und Her hat bei einigen Kunden mit Sicherheit schon zu einem Vertrauensverlust geführt. Zudem stehen die neuen Granite-Ridge-Prozessoren von Konkurrent AMD in den Startlöchern. Erste Benchmarks zum Ryzen 9 9900X und Ryzen 9 9950X konnten überzeugen. Intels neue Arrow-Lake-CPUs werden hingegen erst Ende des Jahres erwartet.