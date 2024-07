Ryzen 9 9950X: AMD schlägt Intel i9 selbst mit deutlich weniger Watt

Erste Benchmark-Ergebnisse zum AMD Ryzen 9 9950X sind da. Die Granite-Ridge-CPU lässt seine Intel-Konkurrenz dabei genauso hinter sich wie schon der Ryzen 9 9900X. Besonders beeindruckend ist dabei der vergleichsweise "geringe" Verbrauch.

Schon letzte Woche waren erste Benchmark-Ergebnisse für AMDs kommenden Ryzen 9 9900X veröffentlicht worden. Schon dort zeichnete sich ab, dass die Zen-5-CPUs eine leistungsstarke Generation sein könnten. Der 9900X schlug Intels Core i9 14900K im Single-Core-Test mit über 300 Punkten Vorsprung.Jetzt sind auch erste Zahlen zum AMD Ryzen 9 9950X aufgetaucht, dem Flaggschiff der Granite-Ridge-Serie. Die Werte, die die CPU mit 16 Kernen dabei lieferte, zeichnen weiterhin ein eindeutiges Bild und setzen Konkurrent Intel zunehmend unter Druck.Für die ermittelten Cinebench-Scores wurde ein Engineering Sample verwendet, also eine frühe Version der CPU, die im Vergleich zum Serien-Produkt sogar etwas weniger leistungsfähig ist. Daher sind die Werte nur als vorläufige Richtlinie zu betrachten. Getestet wurde das Abschneiden der CPU bis zu einer Leistungsaufnahme von 253 Watt und im Unlimited-Modus.Im Vergleich zu Intels absolutem Platzhirsch, dem i9 14900KS, überzeugt der Ryzen 9 9950X vor allem durch seine Effizienz. Schon bei 120 Watt zog die 16-Kern-CPU mit 36.478 Punkten mehr oder weniger gleich mit der 24-Kern-CPU von Intel. Bei 160 Watt, was nahe an der offiziellen TDP von 170 Watt liegt, schlug der Ryzen den i9 in seinem Standard-Leistungsprofil mit einem Ergebnis von 42.336 zu 41.285 Punkten.Erst im Extreme-Modus, der allerdings auch satte 320 Watt benötigt (also das Doppelte des Ryzen mit 160 Watt), konnte die Intel-CPU wieder die Führung für sich beanspruchen. Im vergleichbaren Unlimited-Modus ließ der 9900X bei einer Leistungsaufnahme von 309 Watt den 14900KS mit 48011 Punkten allerdings wieder deutlich hinter sich. Mit einer Flüssigstickstoff-Kühlung konnte AMDs neues Spitzenmodell sogar beeindruckende 53.557 Punkte erreichen.Wie schon bei den Benchmark-Ergebnissen des Ryzen 9 9900X stammen die Zahlen aus Tests mit einer einzigen CPU. Zudem handelte es sich im vorliegenden Fall auch noch um ein Engineering Sample. Dennoch lassen die Ergebnisse erkennen, dass AMD eine leistungsfähige und im Vergleich "sparsame" CPU-Generation entwickelt hat.Intel muss jetzt nachlegen. Die neuen Arrow-Lake-CPUs werden vermutlich aber erst gegen Ende des Jahres auf den Markt kommen. Dieser Rückstand und die aktuellen Probleme mit der Instabilität der 13. und 14. Prozessor-Generation könnte den Marktanteil von Team Blue schmälern.