Heißes Gerücht: iPhone SE 4 soll dem iPhone 16 ähneln

In der Gerüchteküche gibt es jetzt Neuigkeiten für das überarbeitete iPhone SE. Während bisher die Meinung herrschte, Apple werde das Gehäuse vom iPhone 14 mit wenigen Modifikationen nutzen, gibt es jetzt ein neues Gerücht.

Apple

iPhone SE 4 und iPhone 16-Standardversion

Geänderter Release-Zyklus?

Design ist hoffnungslos veraltet

Zusammenfassung Neues Gerücht zum iPhone SE, Rückseite wie iPhone 16

Quelle ist "Fixed Focus Digital" von Weibo

Unsicherheit über die Zuverlässigkeit der Quelle

iPhone SE und iPhone 16 könnten zeitgleich erscheinen

iPhone SE bisher optisch an ältere Modelle angelehnt

Mögliche Abkehr von Touch ID zu Gunsten von Face ID

Einheitliches Design könnte Fertigungsprozess vereinfachen

Demnach soll zumindest die Rückseite des iPhone SE mit dem iPhone 16 identisch sein. Das meldet der bei Weibo "Fixed Focus Digital" bekannte Leaker Wie gut die Quellen von "Fixed Focus Digital" sind, lässt sich schwer einordnen - bislang gab es noch nicht viel von dem Account zu lesen. Er hat dazu noch weitere Informationen veröffentlicht, allerdings nicht mitgeteilt, woher diese stammen: "Der Prozess der Rückseitenabdeckung des SE4 ist genau derselbe wie der in der 16er-Standardversion", schreibt er, "und der Versandplan ist ungefähr Ende September."Aus der Übersetzung geht nicht klar hervor, aber es würde am meisten Sinn ergeben, wenn sich das September-Datum auf das nur auf das iPhone 16 beziehen würde.Der September war bislang der neuen iPhone-Generation vorbehalten, während das Billig-Modell, wenn es eine Überarbeitung bekam, erst im darauffolgenden Frühjahr erneuert wurde. Es ist natürlich auch möglich, dass Apple etwas an diesem Release-Zyklus ändern könnte - aber es deutet nichts darauf hin.Dass sich das bisherige iPhone SE-Modell schon rein optisch stark von dem geplanten Modell unterscheiden wird, zeichnete sich anhand der Gerüchte der letzten Monate bereits ab: Das iPhone SE der dritten Generation kam dabei 2022 auf den Markt und ähnelte vom Rahmen-Design dem iPhone 8 (2017).Es dürfte wahrscheinlich sein, dass Apple nun nicht mehr auf dieses alte Design zurückgreift. Zudem ist das iPhone SE 3 ist das letzte Modell mit Touch ID anstelle von Face ID, was auch neue Möglichkeiten beim Design offen lässt.Dann eine gleiche Basis für alle aktuellen Modelle zu verwenden, wäre für die Fertigung sicherlich auch praktisch. Da ist man dann aber auch bei einem zweiten Gerücht: Denn bislang ist es bislang nicht bekannt, wie der hintere Gehäuseteil des iPhone 16 aussehen wird.