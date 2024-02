Apple iPhone 16 (Pro): Insider entdeckt die neuen Titan-Farben

Mit dem iPhone 16 (Pro) wird Apple im Herbst seine neue Smart­phone-Generation vorstellen. Während das Design identisch zum Vorgänger sein soll, könnten immerhin neue Farben ins Spiel kommen. So gehen Insider unter anderem von einem neuen Goldton aus.

iPhone 16 (Pro): Größer, mehr Tasten und KI

Während der oft gut informierte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo das iPhone 16 (Pro) im Vorfeld bereits als "herbe Enttäuschung" abgestempelt hat, soll der X-Nutzer (vormals Twitter) Majin Bu mehr über die vermutlich einzige optische Neuerung erfahren haben - die Farben der Smartphones.Die Rede ist von zwei neuen Farbvarianten in Desert Yellow (Desert Titanium) und Cement Gray (Titanium Gray). Während das Smartphone in Wüstengelb dem Goldton des iPhone 14 Pro nahekommen soll, könnte Apple einen Space-Grau-Farbton zurückbringen, der zuletzt am iPhone 6 zu sehen war.Bereits zu Beginn des Jahres sickerten die ersten Informationen und Design-Prognosen zum iPhone 16 Pro durch, das bei Apple derzeit unter den Codenamen Diablo und Lightning in Arbeit sein soll. Optisch nahezu identisch zum Vorgänger, könnte es in diesem Jahr allerdings zu geringfügigen Formatänderungen kommen. Von einst 6,1 Zoll (Pro) und 6,7 Zoll (Pro Max) sollen die Displays auf 6,3 Zoll respektive 6,9 Zoll anwachsen.Neuerungen werden zudem am Tastendesign erwartet. Die Lautstärken- und Aktionstaste (Action Button) bleiben erhalten, neu dazu kommt eine Auf­nah­me­taste (Capture Button) am rechten Seitenrand. Experten sprechen von einem kapazitiven Button, der die Aufnahme von Fotos und Videos erleichtern soll.Für Ming-Chi Kuo scheint die Aussicht auf Design und Hardware weiterhin er­nüch­ternd zu sein. Bloomberg-Reporter Mark Gurman hingegen berichtet von angeblich signifikanten Software-Updates : "Ich ha­be gehört, dass das neue Be­triebs­sys­tem innerhalb des Un­ter­neh­mens als eines der größten iOS-Updates - wenn nicht sogar als das größte - in der Geschichte des Unternehmens angesehen wird."Es wird erwartet, dass Apple mit dem Update auf iOS 18 langsam aber sicher auf den Zug der generativen KI-Technologie aufspringt und vor allem der Sprach­as­sis­ten­tin Siri eine Frischzellenkur spendiert.