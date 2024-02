iPhone 16-Modelle könnten größere Akkus haben - aber nicht alle

Es dauert zwar noch ein gutes halbes Jahr, bis die iPhone 16-Modelle vorgestellt werden, dennoch sind die Geräte wohl bereits weitgehend fertig. Entsprechend häufen sich nun die Leaks bzw. die konkreten Informationen dazu und das könnten (teils) gute Nachrichten sein.

MacRumors

Größere Akkus, aber nicht beim iPhone 16 Plus

iPhone 15-Lineup (2023) iPhone 16-Lineup (2024) % Änderung [Standard] 3349 mAh 3561 mAh +6% Plus 4383 mAh 4006 mAh -9% Pro Max 4422 mAh 4676 mAh +5%

Zusammenfassung Leaks zu Akkugrößen der neuen iPhones mehren sich

iPhone 16 und 16 Pro Max mit größeren Akkus erwartet

iPhone 16 Plus könnte hingegen kleineren Akku aufweisen

Veränderungen durch neues Akkudesign und interne Struktur

Leaker Majin Bu liefert Details, aber Vorsicht geboten

Trefferquote von Majin Bu ist nicht durchgehend zuverlässig

Es gibt schon länger Berichte, dass die iPhone-16-Modelle bezüglich Akku und Laufzeit einen großen Schritt nach vorn machen werden, im vergangenen Herbst musste man hierbei aber noch von Gerüchten sprechen. Langsam kann man aber feststellen, dass sich diese verhärten. So hat der Leaker Majin Bu Informationen veröffentlicht, die darauf hinweisen, dass mehrere Modelle größerer Akkus haben werden.Demnach sollen das iPhone 16 und das iPhone 16 Pro Max größere Akkus haben, allerdings könnte es bei einem Modell auch zu einem Rückschritt kommen, nämlich dem iPhone 16 Plus: So soll das iPhone 16 einen 3561-mAh-Akku haben, das 16 Plus eine 4006-mAh-Batterie und das 16 Pro Max eine Einheit mit 4676 mAh - der Vergleich mit dem iPhone 15 ist in der Tabelle unten zu sehen.Während das beim iPhone 16 und das Pro Max eine Verbesserung bedeutet, macht das Plus einen signifikanten Rückschritt, wenn die Informationen des Leakers stimmen. Grund dafür ist, dass die Bauart des Akkus des iPhone 16 Plus geändert wurde, da dieser L-förmig sein wird, heißt es. Das wiederum hat den Hintergrund, dass die interne Struktur neu designt wurde, so Majin Bu. Welchen Akku das Pro-Modell haben soll, konnte der Leaker eigenen Angaben nach nicht in Erfahrung bringen.Auch wenn die Angaben von Majin Bu recht konkret klingen, sollte man diese Informationen derzeit noch mit einer Vorsicht genießen oder konsumieren. Denn der Leaker hat eine alles andere als perfekte Trefferquote. Allerdings sollte man die Posts auch nicht kategorisch von der Hand weisen, denn Majin Bu hatte in Vergangenheit auch schon zutreffende Informationen zu bieten.