Neuer iPhone SE 4-Leak: Technische Spezifikationen durchgesickert

Vor etwas über einem Monat waren bereits Bilder des vermeintlichen iPhone SE 4 aufgetaucht - nun gibt es auch technische Details. Laut einem Bericht sind damit alle Informationen zum iPhone SE 4 geleakt; überprüfen lassen sich das natürlich derzeit nicht.

Einige neue Informationen, vieles wird bestätigt

Mehr zur Kamera - und weitere bekannte Gerüchte

Zusammenfassung Bilder und technische Details des iPhone SE 4 geleakt

Neue Generation ähnelt eher iPhone 13 als iPhone 14

Informant nennt vollständige Spezifikationen des Geräts

Kamera mit "KI-Fotografie" und 6 GB Arbeitsspeicher erwartet

A16 Bionic Prozessor wie im iPhone 14 Pro vermutet

Keine Angaben zu Preis und Ankündigungszeitpunkt

Vorderseite mit Face ID-Kerbe, Rückseite wie iPhone XR

Kamera unterstützt 1080p-Kinomodus, aber keinen Nachtmodus

Bildschirm wahrscheinlich 6,1-Zoll mit OLED-Technologie

Durch eine weitere Vorabveröffentlichung gibt es neue Informationen zu dem vermeintlich in Kürze startenden iPhone SE 4 . Es hatte sich dabei bereits angedeutet, dass die neue Generation vom iPhone SE wieder einem älteren Modell der regulären iPhone-Serie ähneln soll. Jetzt heißt es, dass ein SE 4 entgegen vorherigen Meldungen mehr dem iPhone 13 als dem iPhone 14 ähneln wird.Jetzt behauptet ein neuer Informant, dass er über alle Spezifikationen des Geräts verfügt - woher diese stammen verriet er aber nicht.Der Leaker Nguyen Phi Hung behauptet, dass die Kamera über "KI-Fotografie" verfügen wird, was vielleicht die bemerkenswerteste Änderung ist. Es gibt bereits eine Reihe auf maschinellem Lernen basierende Verarbeitungs-Features von Fotos durch das iPhone, dass es möglich ist, dass dies nur eine Anspielung darauf ist, und man nicht eine eigenständige neue KI-Funktion erwarten sollte.Neu ist auch die Behauptung, dass das iPhone SE 4 mit 6 GB Arbeitsspeicher ausgestattet sein wird, im Vergleich zu den 4 GB der Vorgängermodelle. Der Prozessor soll Apples A16 Bionic sein, der mit dem iPhone 14 Pro eingeführt wurde. Wenn das stimmt, bedeutet das, dass zwei Jahre nach der Veröffentlichung des iPhone SE 3 das nächste Modell einen Prozessor bekommt, der nur ein Jahr neuer ist. Ganz unwahrscheinlich ist das aber nicht.Bei X schrieb er : "Gerüchteweise Spezifikationen zum iPhone SE 4: Größe und Gewicht: 148,5 x 71,2 x 7,8 mm, 166 g; Aussehen: Aluminiumlegierung der Serie 7000, rechtwinkliger Rahmen, Glas vorn und hinten (kein Ceramic Shield). Die Vorderseite sieht aus wie das iPhone 13, mit Face ID-Unterstützung; die Rückseite sieht aus wie das Xr, mit einer Kamera".Der Leaker Nguyen Phi Hung äußert sich weder zum voraussichtlichen Preis des iPhone SE 4, noch zum Zeitpunkt der Ankündigung. Die gängigsten Gerüchte zur Veröffentlichung gehen von einer Auslieferung des Geräts im Jahr 2025 aus.Die Vorderseite wird mit großer Wahrscheinlichkeit eine Face ID-Kerbe haben. Die Rückseite wird laut den neuen Informationen eher dem iPhone XR mit seiner Einzelkamera ähneln.Der Leaker sagt auch, dass die Kamera keinen Nachtmodus unterstützen wird, dafür aber den 1080p-Kinomodus. Bisher war für den Kinomodus die Verwendung von mindestens zwei Kameras erforderlich, daher ist nicht klar, wie dies hier geschehen soll.Zur Untermauerung des Eindrucks, dass es sich weniger um eine neue Quelle als vielmehr um eine Zusammenfassung früherer Gerüchte handelt, wiederholt der Informant, dass der Bildschirm voraussichtlich ein 6,1-Zoll-Modell sein wird. Außerdem wird behauptet, dass es sich um einen OLED-Bildschirm handeln wird, was das erste Mal wäre, dass diese Technologie im iPhone SE verwendet wird.