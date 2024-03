iPhone SE 4: Neue Bilder des Einsteiger-Smartphones aufgetaucht

Mit der vierten Generation des iPhone SE soll Apple im nächsten Jahr ein neues Einsteiger-Smartphone vorstellen, über das in der Ge­rüch­te­küche bereits seit Monaten diskutiert wird. Nun könnten erste CAD-Ren­de­rings belegen, dass das iPhone 14 mit Face ID als Vorbild dient.

John Prosser / Front Page Tech

Modifiziertes iPhone 14-Gehäuse denkbar

Zusammenfassung Neues iPhone SE 4 soll 2025 erscheinen, orientiert sich am iPhone 14

CAD-Renderings zeigen Design ohne Home-Button, mit Face ID

Mutmaßliches SE 4 mit 6,1 Zoll Display und iPhone-13/14-Maßen

Leak deutet auf USB-C-Anschluss und möglichen Action-Button hin

Aktuelles iPhone SE 3 ist eines der letzten mit Home-Button bei Apple

iPhone SE 3 mit 4,7 Zoll unter den kompakten Smartphones am Markt

Preis des SE 3 liegt bei 529 Euro, letztes Update vor zwei Jahren

Der für Smartphone-Leaks bekannte, indische Blog 91mobiles zeigt wei­te­re Bilder des mutmaßlichen iPhone SE 4. Apples neues Einsteiger-Modell soll Experten zufolge erst im Jahr 2025 erscheinen und sich optisch am iPhone 14 ausrichten. Die neuen CAD-Renderings würden diese Prognose bestätigen.Das Bildmaterial zeigt das Grundgerüst mit Aussparungen für eine einzelne rückseitige Hauptkamera und Apples bekanntes TrueDepth-Kamerasystem an der Front. Demnach könnten sich die Gerüchte bewahrheiten, nach denen sich das iPhone SE der vierten Generation vom Home-Button mit Touch-ID-Fin­ger­ab­druck­sen­sor verabschiedet und zur Face-ID-Gesichtserkennung wechselt.Weiterhin soll der Leak bestätigen, dass es sich um ein Smartphone mit einem 6,1 Zoll großen Bildschirm handelt, das mit einer Abmessung von 147,7 x 71,5 x 7,7 Millimetern dem iPhone 13 und iPhone 14 nahezu baugleich ist. Ähnliches berichteten Insider bereits im letzten Jahr , die zudem von einem USB-C-Anschluss, einer 48-Megapixel-Kamera und der Integration eines Action-Buttons ausgehen. Letzterer ist auf den Renderings allerdings nicht erkennbar.Neben dem iPad der neunten Generation ist das aktuelle iPhone SE 3 eines der letzten Home-Button-Überbleibsel im Apple-Portfolio. Zuletzt wurde das für 529 Euro (UVP) erhältliche Einsteiger-Modell vor genau zwei Jahren aktualisiert. Gleichzeitig gehört es mit 4,7 Zoll zu den letzten kompakteren Modellen am Markt, der von Smartphones mit Diagonalen jenseits der sechs Zoll dominiert wird.