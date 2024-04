iPhone 16 Hüllen-Leak: Neuer Hinweis auf veränderte Kamera-Position

Die Gerüchteküche stürzt sich jetzt auf ein Bild, dass Leaker Sonny Dickson veröffentlicht hat. Zu sehen ist dabei eine angebliche neue iPhone 16-Hülle - mit einer ungewöhnlichen Aussparung für den Kamera-Bump.

Die Bilder decken sich dabei recht gut mit vorangegangenen Gerüchten, wie Apple beim iPhone 16 eine neue Anordnung für die Kameras auf der Rückseite ausprobieren will.Das Foto von zwei Hüllen, die laut Sonny Dickson für das iPhone 16 bestimmt sind, deutet darauf hin, dass die Gerüchte über eine neue vertikale Kameraanordnung in den neuen Modellen stimmen könnte. Zumindest setzt der nicht bekannte Zubehörhersteller bei den Hüllen auf eine unbekannte Anordnung.Verschiedene Gerüchte-Quellen hatten zuvor gemeldet, dass Apple die Anordnung der rückwärtigen Kamera beim iPhone 16 ändern wird. Von der bisher diagonalen Positionierung innerhalb eines quadratischen Bumps soll die Anordnung beim iPhone 16 zu einer vertikalen Positionierung wechseln.Die Änderung soll bewirken, dass auch der Bump-Bereich auf etwa die Hälfte der bisherigen Größe verkleinert wird, um Platz zu schaffen. Auf einem Foto, das Sonny Dickson am Freitagmorgen via X geteilt hat, sind zwei Hüllen zu sehen, bei denen es sich angeblich um die "ersten Hüllen" für das iPhone 16 handelt. Beide Hüllen sind transparent mit lilafarbenem Rand und haben ovale Aussparungen für den Kamerabuckel.Als Teil des Gehäusedesigns befindet sich ein kleines rundes Loch auf der rechten Seite des Bump-Ausschnitts, etwa in der Mitte des Spalts. Dieses Loch ist theoretisch für den Blitz gedacht.Sonny Dickson ist ein bekannter und ziemlich zuverlässiger Leaker, der schon früher stets gut informiert über das iPhone und andere Geräte berichtet hat. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass das Gehäuse genau das Aussehen des iPhone 16 wiedergibt - die Antwort auf die Frage der Echtheit lässt sich erst im September klären.