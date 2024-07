HMD Skyline: Smartphone mit Lumia-Design soll Nokia-Erbe antreten

Human Mobile Devices hat mit dem HMD Skyline ein neues Mittelklasse-Smartphone vorgestellt, das eine leichte Reparierbarkeit mit brauchba­rer Hardware und einem edlen Metallrahmen im Stil der alten Nokia Lumia-Smartphones kombiniert. Kommt jetzt das wahre Lumia-Revival?

HMD

HMD besinnt sich auf alte (Design-)Zeiten

Simple Reparierbarkeit mit günstigen Ersatzteilen

Gutes Display außen, Qualcomm-Technik innen

50-MP-Frontkamera mit Autofokus

Zusammenfassung HMD stellt Mittelklasse-Smartphone Skyline vor, erinnert an Nokia Lumia

Einfache Reparierbarkeit durch Zusammenarbeit mit iFixit ermöglicht

Nur zwei Android-Updates und drei Jahre Sicherheitsupdates inklusive

Technische Daten: Snapdragon 7s Gen 2, bis zu 12 GB RAM, 256 GB Speicher

Kameraausstattung beeindruckt mit 108-MP-Haupt- und 50-MP-Frontkamera

Energieversorgung durch 4600mAh-Akku, unterstützt schnelles und Wireless-Charging

Betriebssystem Android 14 mit eigener "Balance Interface"-Oberfläche

HMD versucht sich, beginnend mit Skyline, anscheinend auf seine Wurzeln zu besinnen. Nach Jahren, in denen man nur noch generische Low-End-Smartphones auf den Markt warf, versucht man ab sofort mit mehreren neuen Produktreihen wohl wieder etwas Flair in das eigene Portfolio zu bringen. Einer der Gründe ist wohl, dass der Exklusiv-Vertrag für die Verwendung der Marke "Nokia" auf HMD-Geräten mittlerweile ausgelaufen ist und HMD nun unter seinem eigenen Namen Präsenz zeigen muss.Das HMD Skyline scheint dabei ein erster guter Schritt zu sein. Das Gerät erinnert äußerlich mit seinem an den Seiten abgerundeten Metallrahmen, der oben gerade abgeschnitten wird, stark an das Design einiger alter Lumia-Smartphones, wozu auch die Rückseite aus Kunststoff beiträgt.Gleichzeitig will man dafür gesorgt haben, dass sich das Gerät mit dem Lösen von nur einer Schraube leicht für Reparaturen öffnen lässt. In Kooperation mit iFixit bietet man nun auch Ersatzteile an, mit denen unter anderem ein Display- oder Akkutausch innerhalb von nur 20 Minuten vom Kunden selbst zu erledigen sein soll.Die Ersatzteilpreise sind relativ human: das komplette Reparaturkit für Display kostet knapp 100 Euro, während für den Tauschakku mit Werkzeug knapp 35 Euro fällig werden. Was allerdings gegen die Langlebigkeit spricht ist, dass HMD nur zwei weitere große Android-Updates und drei Jahre Sicherheits-Updates garantiert. Google, Samsung & Co bieten da selbst bei Low-End-Geräten deutlich mehr.Technisch geht das Nokia, äh, HMD Skyline im Grunde in Ordnung, auch wenn andere Hersteller für die 499 Euro Verkaufspreis auch in dieser Hinsicht manchmal mehr bieten können. Das Gerät besitzt, die schon im Vorfeld im Zuge eines Leaks bekannt wurde, eine 6,55 Zoll großes Plastik-OLED-Display mit 2400x1080 Pixeln Auflösung und bis zu 144 Hertz Bildwiederholrate, das mit einer Abdeckung aus Corning Gorilla Glass 3 ausgestattet ist.Unter der Haube tut der Snapdragon 7s Gen 2 von Qualcomm seinen Dienst, bei dem es sich um einen aus zwei jeweils vierkernigen High- und Low-End-Core-Clustern bestehenden Octacore-SoC mit maximal 2,4 Gigahertz handelt. Der Chip wird im 4nm-Maßstab gefertigt und bringt ein integriertes 5G-Modem mit. Insgesamt handelt es sich bei dem Chip um eine solide Plattform, die in Kombination mit den acht bzw. 12 Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 oder 256 GB internem Flash-Speicher durchaus gute Dienste leisten dürfte. Mittels MicroSD-Karte lässt sich der Speicher problemlos erweitern.Bei den Kameras setzt HMD auf eine auf den ersten Blick durchaus beeindruckende Kombination. Auf der Front sitzt eine 50-Megapixel-Kamera mit Autofokus, was bei den meisten Smartphones eine Seltenheit ist. Auf der Rückseite integriert man einen von einem optischen Bildstabilisator unterstützten 108-Megapixel-Sensor sowie eine 13-Megapixel-Kamera mit Ultraweitwinkel-Optik und eine Telezoom-Kamera mit zweifacher Vergrößerung und 50-Megapixel-Sensor.Die Energieversorgung übernimmt ein 4600mAh-Akku, der per PPS- oder Quick Charge-Schnellladung mit bis zu 33 Watt geladen werden kann. Das HMD Skyline ist zudem Qi2-zertifiziert und unterstützt Wireless-Charging mit bis zu 15 Watt sowie Reverse-Charging mit fünf Watt. Zur weiteren Ausstattung gehören WiFi 6e, NFC, Bluetooth 5.2 mit aptX-Support und eine IP54-Zertifizierung (Spritzwasser).Als Betriebssystem setzt HMD beim Skyline auf Android 14 mit einer "Balance Interface" genannten eigenen Oberfläche. Diese soll "bald" mit einem "Detox"-Button ausgerüstet werden, durch den unter anderem Benachrichtigungen von Social-Media- und Messaging-Apps auf Wunsch des Nutzers abgeschaltet werden können. Diese "Digital-Detox-Funktion" kann entweder geplant oder spontan genutzt werden.HMD bietet Skyline in zwei Farbvarianten mit pinkem oder schwarzem Gehäuse an. Der Einstiegspreis liegt in einigen europäischen Ländern bei 499 Euro für die Ausgabe mit acht GB RAM und 128 GB Speicher, wobei der Kunde hierzulande wohl 549 für die Version mit 12 GB RAM und 256 GB internem Speicher Euro zahlen soll. Übrigens verfügt das HMD Skyline über eine frei belegbare zusätzliche Hardware-Taste, ganz wie man sie von manchen Lumias kennt.