HMD ohne "Nokia": Erste Infos zu neuen Smartphones - mit China-CPU

Die finnische Firma Human Mobile Devices ist bisher nur unter ihrem als HMD abgekürzten Namen als Anbieter der Android-Smartphones der Marke Nokia bekannt. Bald will man die ersten Modelle einführen, die nur noch die Marke HMD tragen und dabei offenbar vor allem auf günstige Komponenten und Preise setzen.

HMD

HMD will sich neu erfinden, mit alter Taktik

Zusammenfassung HMD (Human Mobile Devices) plant Einführung eigener Smartphone-Marke

Neue Modelle HMD Pulse, Plus und Pro setzen auf günstige Komponenten

Erste Modelle nutzen chinesischen UniSOC T606 Prozessor

UniSOC T606 ist ein schwacher Chip ohne 5G-Modem

HMD Pulse-Serie mit 4, 6 oder 8 GB RAM und 128 GB Speicher

6,56 Zoll Display der Pulse-Serie, Auflösung ungewiss

Drei weitere Modelle geplant: HMD Legend, Plus und Pro

HMD, das sich jetzt gern als Human Mobile Devices bezeichnet, hatte zum Mobile World Congress 2024 vor einigen Wochen noch vollmundig davon gesprochen, dass man ganz neue Wege einschlagen will, um mit dem HMD Fusion-Konzept ein eigenes Ökosystem aus Smartphones mit modularen Aufsätzen einzuführen. Anfangs wird sich an der seit einigen Jahren mit den letzten Nokia-Smartphones verfolgten Strategie, vor allem günstige Modell anzubieten, wohl zunächst wenig ändern.Laut ersten, den Kollegen von SuomiMobiili vorliegenden Informationen eines unvorsichtigen Händlers will HMD die ersten Modelle, die unter dem Namen HMD Pulse, HMD Pulse Plus und HMD Pulse Pro auf den Markt kommen sollen, mit eher einfacher Hardware rund um einen chinesischen Prozessor ausrüsten. Alle Modelle dieser Serie werden demnach mit dem UniSOC T606 daherkommen.Dabei handelt es sich um das Einstiegsmodell der UniSOC T600-Serie, das bereits Ende 2019 vorgestellt wurde. Der Chip hat zwei ARM Cortex-A75-Kerne mit bis zu 1,6 Gigahertz und sechs Stromsparkerne, die ebenfalls nur mit maximal 1,6 GHz takten. Zusammengenommen entsteht ein eher schwaches Paket, das noch immer im 12-Nanometer-Maßstab vom Band läuft und vor allem in Low-End-Geräten anzutreffen ist. Ein 5G-Modem sucht man hier übrigens vergebens.Je nach Variante werden die Modelle der HMD Pulse-Serie darüber hinaus mit vier, sechs oder acht Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 Gigabyte internem Flash-Speicher daherkommen. Worin genau die Unterschiede bestehen, lässt sich abgesehen vom RAM bisher schlecht abschätzen. Alle Versionen bringen ein 6,56 Zoll großes Display mit, bei dem offen ist, ob hier überhaupt Full-HD-Auflösung geboten wird.Neben der Pulse-Serie will HMD auch noch drei weitere Modelle einführen, die man HMD Legend, HMD Legend Plus und HMD Legend Pro nennt. Welche Ausstattungsmerkmale diese Geräte bieten werden, ist derzeit noch unklar.