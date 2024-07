Boring: Heineken & Nokia-Macher HMD bringen transparentes Klapphandy

Als HMD Global, der Lizenznehmer für die Fertigung von aktuellen Nokia-Smart­phones , vor einigen Monaten ankündigte, dass man bald auch mit weiteren großen Marken kooperieren will, dachte wohl niemand an die Brauerei Heineken. Gemeinsam bringt man jetzt das "Boring Phone".

HMD / Heineken

HMD verkündet seine erste große Marken-Partnerschaft

Zusammenfassung HMD Global kooperiert mit Heineken für das "Boring Phone"

Kein Aprilscherz: Gerät erinnert an 1990er-Klapphandys

Transparentes Gehäuse, 2,8 Zoll Hauptdisplay, kein Touchscreen

Kamera mit 0,3 MP, besitzt 3,5-mm-Klinkenanschluss

Bietet Basisfunktionen wie Telefonieren, SMS, Spiel Snake

Präsentation auf Mailänder Design-Woche, nicht käuflich

Gewinnspielverlosung von 5000 Geräten, Anmeldung online

Der 1. April ist schon länger vorbei, sodass das "The Boring Phone", welches jetzt von der niederländischen Großbrauerei Heineken angekündigt wurde, definitiv kein Aprilscherz sein kann. Das Gerät entstand in einer Kooperation mit HMD Global und soll wie eine Art Zeitmaschine sein. Wer die Klapphandys der 1990er-Jahre genutzt hat, dürfte sich direkt an sie erinnert fühlen.Das Boring Phone fällt vor allem durch sein transparentes Gehäuse auf und soll in Kürze als "Limited Edition" auf den Markt kommen. Das Gerät verfügt über ein 2,8 Zoll großes Hauptdisplay mit QVGA-Auflösung sowie ein Außendisplay auf dem Deckel, das 1,77 Zoll Diagonale hat. Bei keinem der Displays handelt es sich, ganz der Klapphandy-Tradition entsprechend, um einen Touchscreen.Auch bei der Kamera setzt HMD auf das, was vor 30 Jahren mal Stand der Technik war: die Auflösung bewegt sich mit 0,3 Megapixeln auf VGA-Niveau. Ein kleines Highlight sind der 3,5-mm-Klinkenanschluss für die Anbindung eines kabelgebundenen Headsets und die Unterstützung für Dual-Band-Betrieb in GSM-, UMTS- und LTE-Netzen. Allerdings fehlt dem Gerät jede Art von Browser.In seiner Funktionalität ist das Boring Phone nämlich auf die einfachsten Features von klassischen Klapphandys reduziert. So bietet es eine große Nummerntastatur, über die man es zum Telefonieren und den Versand von SMS verwenden kann. Viel mehr bietet das Gerät nicht - abgesehen von dem Spiel Snake, das hier aufgrund der Abstammung von HMD/Nokia-Produkten geboten wird.The Boring Phone wird auf der Mailänder Design-Woche am 18. April offiziell präsentiert, wobei das Gerät nie käuflich zu erwerben sein wird. Stattdessen sollen 5000 Boring Phones als Preise von Gewinnspielen verlost werden, wobei man sich über die Heineken-Website für die Teilnahme vormerken lassen kann. Ab Juni soll außerdem eine spezielle App von Heineken und HMD angeboten werden, die aus modernen Smartphones ebenfalls ein "Boring Phone" machen kann - so jedenfalls die Ankündigung.