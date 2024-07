HMD Skyline: Leak liefert Bilder & Infos zum Lumia-Revival-Smartphone

Das Lumia-Design früherer Nokia- (und Microsoft-)Smartphones kehrt zurück. Mit dem HMD Skyline startet in Kürze das erste einer ganzen Reihe von neuen Geräten, mit dem der Lizenznehmer für die Marke "Nokia" das altbekannte und beliebte Design aufleben lässt. Ein Leak zeigt das HMD Skyline jetzt vorab.

Im Lauf des Wochenendes sind bei einem belgischen Händler diverse erste Informationen und dabei auch Bilder zum neuen HMD Skyline aufgetaucht. Dabei handelt es sich um ein neues Mittelklasse-Smartphone, bei dem das Design der vor einigen Jahren von Nokia und später Microsoft vertriebenen Geräte der Lumia-Serie wiederbelebt wird. Das HMD Skyline ist mit seinem 6,55 Zoll großen OLED-Display und 2400x1080 Pixeln Auflösung nur das erste Modell einer ganzen Reihe, zu der laut früheren Berichten auch eine Art Nachfolger für das Nokia Lumia 1020 gehören soll. Beim Skyline wird das auch "Fabula" genannte Design noch mit der Optik der zuletzt von HMD vertriebenen Geräte kombiniert.Einerseits wird ein Metallrahmen mit einer Kunststoff-Abdeckung kombiniert, so wie es einst beim Lumia 925 oder dem Lumia 735 von Nokia der Fall war. Andererseits platziert HMD darauf aber ein uninspiriertes Kameramodul mit der gleichen Optik, die bei seinen letzten Low-End-Geräten verwendet wurde. Dennoch dürfte es einige potenzielle Kunden geben, die die Rückkehr der Kern-Designelemente der Lumia-Smartphones begrüßen.Technisch ist das HMD Skyline fest in der unteren Mittelklasse angesiedelt. So wird ein Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 Octacore-SoC mit 5G-Support verbaut, das zwei Cluster aus je vier Low- und vier High-End-Cores mit maximalen Taktraten von bis zu 2,4 Gigahertz vereint. Es sind acht Gigabyte Arbeitsspeicher und 256 GB interner Flash-Speicher verbaut, der per MicroSD-Kartenslot erweitert werden kann.Bei den Kameras setzt HMD im Skyline auf einen 108-Megapixel-Hauptsensor, dem man eine Ultraweitwinkel-Kamera mit 50 Megapixeln Auflösung und einen weiteren 13-Megapixel-Sensor zur Seite stellt, der vermutlich für Zoom-Aufgaben dient. Die Frontkamera soll hier ebenfalls mit beachtlichen 50 Megapixeln arbeiten, so dass sich bereits andeutet, dass HMD hier auf eine gewisse Fotografie-Ausrichtung HMD Skyline setzen will.Zur weiteren Ausstattung gehört laut den Angaben des belgischen Händlers, der die Listings zum HMD Skyline mittlerweile gelöscht hat, auch noch eine 4600mAh-Akku, bei dem noch offen ist, wie schnell geladen werden kann. Außerdem unterstützt das neue HMD-Smartphone Bluetooth 5.2 und NFC und wird mit Android 14 als Betriebssystem ausgeliefert. Laut früheren Leaks wird das Gerät in der Ausgabe für private Nutzer wohl knapp 470 Euro kosten, während ebenfalls geplante Business-Edition über 500 Euro kostet.