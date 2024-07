Microsoft-Veteran: So kam Windows NT zu seinem geliebten Startmenü

Der frühere Microsoft-Entwickler Dave W. Plummer sorgt mit seinen Anekdoten im­mer mal wieder für Unterhaltung. Jetzt hat er berichtet, wie er einst mit er­staun­lich wenig Aufwand und einem frisch entdecktem Kniff dafür sorgte, dass Windows NT mit dem von ihm programmierten Startmenü von vielen Nutzern geliebt wurde.

Herr Plummer plaudert aus dem Nähkästchen

Simple Tricks ohne Beteiligung von Designern

Dave Plummer hat auf X/Twitter mal wieder eine Geschichte aus einer Zeit bei Microsoft veröffentlicht, in der er schilderte, wie er einst dafür sorgte, dass Windows NT ein neu programmiertes Startmenü bekam. Statt der unter Windows 95 verwendeten Bitmap-Bilddateien sollte nach seinem Willen unter Windows NT 4.0 Programmiercode für die Darstellung des Startmenüs in allen Details verwendet werden.Windows NT erschien in einer Vielzahl von Varianten und Sprachen, weshalb Bitmaps für die Anzeige des Betriebssystem-Namens links der normalen Startmenüeinträge nicht verwendet werden konnten, erklärte der Entwickler in seinem Post. Plummer machte sich also auf die Suche nach einer Methode, mit der die grafische Gestaltung im Startmenü mit dem vertikal verlaufenden Schriftzug mit dem Betriebssystem-Namen und dem Farbverlauf programmiert werden konnte.Plummer stellte zunächst fest, dass es nicht möglich war, unter Windows NT Text vertikal rotiert rendern zu lassen, was er aber durch das "Drehen des Gerätekontexts" dennoch erzielen konnte. Letztlich gelang es ihm so, den Produktnamen ohne großen Aufwand im Startmenü anzeigen zu lassen.Mittels einfacher "GDI-Calls", also Anfragen an das Rendering-System der alten Windows-Versionen, war es außerdem möglich, den Farbverlauf hinter der Schrift von Blau zu Schwarz mit wenigen Handgriffen zu realisieren. Bei diesem Design orientierte sich Plummer nach eigenen Angaben an der auch auf der Verpackung von Windows NT verwendeten Darstellung eines Himmels, der in eine schwarze Fläche übergeht.Bei der Gestaltung des Startmenüs von Windows NT war laut Plummers Erinnerung kein Grafikdesigner involviert. Natürlich hatten die Designer zuvor entschieden, wie das Startmenü von Windows 95 aussehen sollte, an dem sich Plummer bei NT orientierte, aber für das Workstation- und Server-Betriebssystem selbst gab es in diesem Fall keinen Einfluss des Design-Teams.Letztlich sorgte Plummer mit seiner Arbeit dafür, dass das Startmenü von Windows NT und daher auch Windows 2000 mit einer selten erreichten Performance dargestellt werden konnte. Lange Entscheidungswege gab es damals übrigens bei Microsoft wohl nicht: die Aufgabe habe erledigt werden müssen und er habe einfach eines Tages entschieden, sie zu übernehmen und umzusetzen, so der frühere Microsoft-Mitarbeiter.