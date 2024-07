Top-Bundle-Deal: 25GB 5G-Flat und PlayStation 5 Slim zum Bestpreis

Eine PlayStation 5 zusammen mit einem 5G-Mobilfunktarif: Freenet schnürt das bei seinem neuesten Angebot zu einem richtig guten Deal zusammen. So zahlt man für den 25-GB-Tarif rechnerisch gerade einmal 3,50 Euro pro Monat und bekommt die Konsole zum Bestpreis

PS5 und 25GB-Tarif sichern: Freenet-Bundle

Einfache Rechnung

24,99 Euro/Monat

0 Euro Anschlusspreis durch SMS

75 Euro einmalig für das Gerät

150 Euro Bonus für Rufnummer-Mitnahme

= 524,76 Euro über 24 Monate

440 Euro Bestpreis im Preisvergleich für die PS5

= 3,53 Euro/Monat effektiv für den Tarif

Im Dschungel der Mobilfunktarife ist das mal wieder ein Angebot, das sich wirklich sehen lassen kann. Freenet bietet bei einer neuen Deal-Aktion ein attraktives PS5-5G-Bundle . Das kombiniert eine 25 GB 5G Telefonica Allnet-Flat mit einer PlayStation 5 Slim Disc Edition 1TB.Zur top-aktuellen Konsole von Sony muss man wohl nur wenig Worte verlieren. Hier bekommt man die im Vergleich mit der ersten Version etwa 30% kleinere und deutlich leichtere Slim-Variante geboten. Passend dazu ist auch der 5G-Tarif in dem Bundle mit allem bestückt, was man für moderne Mobilfunkkommunikation braucht.Die Anbindung erfolgt über das 5G-Netz von Telefonica mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s - völlig ausreichend für Streaming und Videokonferenzen. Mit 25 GB ist das Datenvolumen ebenso gut bestückt. Dazu kommen Selbstverständlichkeiten wie Flat Telefonie & SMS sowie VoLTE & WLAN Call.Im Anschluss haben wir für euch die Rechnung aufgestellt, was dieses Bundle über die Laufzeit von 24 Monaten zum echten Schnäppchen macht:Wie immer ist bei Verträgen mit einer Laufzeit über 24 Monate zu beachten, dass man rechtzeitig vor Ende der ersten Vertragslaufzeit kündigen sollte. Unsere Empfehlung: Einfach erst gar nicht damit warten, die Kündigung kann auch direkt nach Abschluss eingereicht werden.Gut zu wissen: Der Anschlusspreis von 39,99 Euro wird erstattet, wenn man innerhalb von 14 Tagen nach Aktivierung eine SMS mit dem Text "AP frei" (ohne Sonderzeichen) an die 8362 von der aktivierten Karte sendet. Diese SMS kostet einmalig 0,19 Euro.