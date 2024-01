5G nicht mehr exklusiv: Viele attraktive Prepaid-Tarife jüngst gestartet

5G war lange nur bei den großen Anbietern und in teuren Tarifverträgen verfügbar. Jetzt kommt aber deutlich Bewegung in den Markt. Congstar sowie Norma Connect, Ja Mobil und Penny Mobil haben ihre Prepaid-Verträge neu sortiert und bieten jetzt 5G im Telekom-Netz

5G-Wende bei Discountern: Günstig ins neue Netz

Wer nach einem Mobilfunktarif mit 5G Ausschau hält, hat seit Kurzem so viel Auswahl wie nie zuvor. Nach Jahren der Exklusivität bei den großen Netzbetreibern wird der neueste Mobilfunkstandard jetzt von immer mehr Resellern und Mobilfunk-Discountern in ihr Angebot integriert. So geschehen jüngst unter anderem bei Congstar, Norma Connect, Ja Mobil und Penny Mobil. Congstar bietet ab heute, dem 23.01.24, seine neuen Prepaid-Tarife an. Unverändert kommt das Angebot mit einer Allnet-Flat, neu ist dabei die Verbindung über das 5G-Netz der Telekom. Im kleinsten Tarif Prepaid Allnet-Flat S gibt es 3 GB Datenvolumen für 7 Euro, das größte Paket Allnet-Flat XL enthält 15 GB für 16 Euro, dazwischen staffeln sich M und L-Tarife.Bei Norma, Ja und Penny ist das neue Prepaid-Portfolio fast vollständig gleich aufgebaut. Alle Anbieter starten mit 6 GB für 9 Euro im Monat, für 15 Euro gibt es 12 GB, 20 Euro bringen 20 GB Datenvolumen. Alle Angebote werden im Netz der Telekom realisiert, sind per App verwaltbar, eSIM-fähig und kommen mit Allnet-Flat.Zum Start von 5G bietet dann Norma Connect noch eine exklusive Aktion. Smart 6 ist ein Halbjahrestarif und kostet für 6 Monate 30 Euro. Dafür gibt es 9 GB Surfvolumen und ebenfalls eine Allnet-Flat - hier aber nur im LTE-Netz.