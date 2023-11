1&1 startet endlich mit Smartphone-Tarife im eigenen Mobilfunknetz

1&1 kann nun doch noch in diesem Jahr sein eigenes Mobilfunknetz "voll funktionsfähig" in Betrieb nehmen. Bislang warte man auf die Freischaltung von mobilen Diensten. Ab dem 8. Dezember soll das so weit laufen, dass das neue 1&1 5G-Netz auch mit Smartphones genutzt werden kann.

Noch lange kein eigenständiges Netz

Zusammenfassung 1&1 startet eigenes 5G-Netz am 8.12.

Offiziell viertes Netz in Deutschland

Erste eigene Standorte, noch hinter Vorgaben

Ab Sommer 2024 Roaming mit Vodafone

Baut "modernstes Netz Europas"

Setzt auf Open-RAN und private Cloud

Keine Komponenten chinesischer Hersteller

Bis dahin war es ein langer Weg, doch in Kürze startet damit nun endlich das offiziell vierte Mobilfunknetz in Deutschland. Nach mehreren Verschiebungen gibt man nun in Kürze den Startschuss. 1&1 hat bisher zwar noch kein komplett eigenständiges Netz geschaffen und liegt noch weit hinter den Vorgaben der Bundesnetzagentur.Man kann aber seine Kunden mit den ersten eigenen Standorten und dem erweiterten Nationalen Roaming automatisch das 2G/4G/5G-Netz von Telefónica Deutschland bedienen. Neue Zahlen zu den 1&1-Standorten gibt es im Übrigen weiterhin nicht. Zuletzt hatte man 60 aktivierte Mobilfunkstandorte gemeldet.Ab Sommer 2024 wird 1&1 dann wie vor einigen Wochen angekündigt , das Nationale Roaming planmäßig von Vodafone nutzen und so die Partnerschaft mit Telefónica Deutschland schrittweise verringern."Um einen Unterschied im deutschen Mobilfunkmarkt zu machen, errichtet 1&1 das modernste Mobilfunknetz Europas", informiert der Anbieter jetzt in der Ankündigung für den 8. Dezember.Dazu setzt 1&1 vollständig auf die innovative Open-RAN-Technologie. Herzstück des 1&1-Netzes bildet eine private Cloud in dezentralen Edge-Rechenzentren, die via Glasfaser mit Gigabit-Antennen verbunden sind. Sämtliche Netzfunktionen werden per Software gesteuert, die auf herkömmlichen Servern läuft, wie man sie in jedem Rechenzentrum findet."Anders als in herkömmlichen Netzarchitekturen, die häufig nur von einem Hersteller bereitgestellt werden, verfügt das 1&1 Open RAN über standardisierte Schnittstellen, über die 1&1 flexibel mit den sichersten und besten Ausrüstern am Markt zusammenarbeitet. So verzichtet 1&1 von Beginn an auf Komponenten chinesischer Hersteller."