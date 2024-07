William Shatner wird für KI-Cover kritisiert und schlägt zurück

Star-Trek-Ikone William Shatner ist auch für seine musikalischen Werke berühmt-berüchtigt und der 93-jährige Kanadier hat nun sein neues Album vorgestellt, es ist sein erstes Album für "Kinder jedes Alters". Kritik gibt es aber nicht an seiner Musik, sondern für das KI-Cover.

Shatner ist nicht nur Schauspieler, sondern auch Musiker

Man kann und muss William Shatner für seine Hartnäckigkeit als Musiker bewundern, selbst dann, wenn man mit der Musik nicht viel anfangen kann. Er selbst geht sicherlich mit einer gehörigen Portion Augenzwinkern an die Sache heran. Das kann man auch an den Covern seiner Alben sehen, denn hier zelebriert die Star-Trek-Legende einen zweifellos besonderen Mut zur Geschmacklosigkeit und das sicherlich nicht ohne Absicht.Insofern reiht sich auch sein aktuelles Album "Where Will the Animals Sleep? Songs for Kids & Other Living Things" perfekt in die Reihe der Cover-Hässlichkeiten ein - und erntet Kritik. Die Kritiker stören sich aber nicht unbedingt am Motiv selbst, sondern am Umstand, dass dieses mithilfe einer KI erstellt wurde.Auf dem Bild sitzt eine gezeichnete Version von Shatner, mit einem Buch in den Händen, inmitten von Kindern und Baby-Elefanten, dahinter sind auch noch bunte Vögel und ein Wald zu sehen. Man muss auch kein besonders geschultes Auge haben, um zu erkennen, dass dieses Artwork von einem KI-Bildgenerator geschaffen wurde und Shatner wurde daraufhin von Nutzern auf sozialen Medien kritisiert.Doch Shatner wäre nicht Shatner, wenn er das einfach so hinnehmen würde, wie CBR berichtet (via Golem ). Stattdessen holte er zum Gegenschlag aus und teilte einem Nutzer mit, dass das Cover "real genug für Amazon" sei, was dessen "Gehirn verwirren" müsse.Mehr als das: "Und ich kann mich nicht an Unruhen auf den Straßen erinnern, als (die Beatles) das weiße Album veröffentlichten, Metallica ihr schwarzes Album herausbrachten oder das Soundtrack-Album für This is Spinal Tap veröffentlicht wurde. Die Leute sind heutzutage über alles beleidigt, von dem sie denken, dass es ihnen Aufmerksamkeit verschafft."Shatners Schimpf-Orgie war damit nicht zu Ende: "Haben die Porträtmaler des 19. Jahrhunderts das Haus Giroux wegen der Entwicklung der Kamera gestürmt? Und im Vergleich zu den Kameras von heute sind sie sehr veraltet, also lass den Fortschritt zu. Es ist eindeutig als KI in ihrer einfachsten Form gedacht, denn es ist ein Kinderalbum und nicht etwas, das in einem Museum hängt." Es gibt noch weitere Reaktionen des 93-Jährigen, und diese sind vor allem eines: großes Kino.