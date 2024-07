Meta AI-Chatbot liefert WhatsApp-Usern jetzt KI-Bilder in Echtzeit

Das Generieren von KI-Bildern nahm bisher oft etwas Zeit in Anspruch, in denen die Prompt-Anforderung durch das System in eine grafische Darstellung verwandelt wurde. WhatsApp-Nutzer können sich nun aber darauf freuen, Bilder in Echtzeit bereitgestellt zu bekommen.

Schnell zu Ergebnissen kommen

Echtzeitbilder erstellen mit dem Meta AI-Chatbot

Bisher nur USA & Co.

Zusammenfassung KI-Bilder in Echtzeit via WhatsApp verfügbar

Meta rüstet Chatbot mit Llama 3 für schnellere Ergebnisse

Kein langes Überlegen bei Prompts nötig, sofortige Bildlieferung

Echtzeit-Feature erleichtert Anpassungen und zeigt direkte Änderungen

Besonders für Einsteiger interessant, die Prompts üben

Beta-Version des Echtzeit-Supports in USA für WhatsApp gestartet

Llama 3 erzeugt schärfere Bilder und kann Text besser darstellen

Der Mutterkonzern Meta hat seinen Chatbot Meta AI dafür im Hintergrund mit dem neuen KI-Modell Llama 3 ausgestattet. Dieses soll nun bessere Ergebnisse hervorbringen und vor allem deutlich schneller sein, als der Vorgänger. Dadurch muss man sich nun nicht mehr überlegen, wie man einen Prompt gestaltet, sondern kann im WhatsApp-Chat mit dem Chatbot einfach drauflosschreiben und bekommt in Echtzeit jeweils Bilder geliefert, die auf der Interpretation der Anfrage beruhen.Auf diese Weise lassen sich wesentlich bequemer immer mehr Details hinzufügen und man sieht sofort, was sich durch Änderungen an der Anfrage verändert. Hier wird sich natürlich zeigen müssen, wie gut die Ergebnisse bei sehr komplexen Anforderungen sind. Allerdings dürfte das Echtzeit-Feature insbesondere für Einsteiger sehr interessant sein, die erst einmal die Gestaltung guter Prompts üben müssen und die schnell dadurch frustriert werden, wenn man nach dem Absenden eines neuen Versuchs immer erst einige Zeit auf das Ergebnis warten musste.In einem von Meta geteilten Beispiel gibt ein Benutzer die Aufforderung ein: "Stell dir ein Fußballspiel auf dem Mars vor". Das generierte Bild ändert sich schnell von einem typischen Fußballspieler zur Darstellung eines ganzen Fußballfeldes in einer Marslandschaft, wenn die entsprechende Präzisierung eingetippt wird.Nutzer in den USA können dies bereits in WhatsApp testen, denn dort ist der Echtzeit-Support jetzt als Beta-Version gestartet. Um die Funktion zu aktivieren, muss man einen Chat mit Meta AI öffnen und dann eine Eingabeaufforderung mit dem Wort "Imagine" starten. Außerhalb WhatsApps lässt sich dies auch in Meta AI für das Web testen, aber auch hier ist das Feature noch auf die USA und eine Reihe anderer englischsprachiger Länder beschränkt.Außerdem erklärte Meta, dass die neue KI-Modell-Version Llama 3 Modell jetzt "schärfere und hochwertigere" Bilder erzeugen kann und besser in der Lage ist, Text darzustellen. Nutzer können Meta AI auch bitten, die bereitgestellten Bilder zu animieren und sie in ein GIF zu verwandeln, um sie mit Freunden zu teilen.