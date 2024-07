USA starten Milliarden-Förderprogramm für Absatz von Solar-Anlagen

Die US-Regierung geht den nächsten Schritt, um sich in der westlichen Welt als zentraler Knoten für Solartechnologie zu positionieren. Nach­dem nun auch der einzige europäische Zellfabrikant über den Atlantik umzieht, steht ein Förderprogramm für den Absatz in den Startlöchern.

Hilfe für ärmere Haushalte

In Tradition des New Deal

Zusammenfassung US-Regierung will zentraler Knoten für Solartechnologie werden

Europäischer Solarzellenfabrikant verlagert Produktion in die USA

Biden-Regierung fördert private Solarprojekte mit 7 Milliarden Dollar

Fokus auf Haushalte mit niedrigen und mittleren Einkommen

900000 US-Haushalte könnten Förderung für Solaranlagen erhalten

Ausbildung von Fachkräften durch American Climate Corps-Programm

Biden präsentiert Förderprogramm im historischen Prince William Forest Park

In Europa werden aktuell keine Solarzellen mehr gebaut (das soll ich zukünftig zumindest in Italien ändern). Aktuell gibt es noch einige Modul-Produzenten, die vor allem mit Zelltechnologien aus China arbeiten. Diese Abhängigkeit wollte die USA angesichts der schnell wachsenden Bedeutung der Photovoltaik unbedingt verhindern und tat viel für den Aufbau einer kompletten heimischen Industrie.In einem weiteren Schritt sorgt die Biden-Regierung nun dafür, dass die Branche ihre Produkte auch möglichst gut loswird und gleichzeitig die Energiewende im Land vorankommt. 7 Milliarden Dollar stellt man in Washington nun bereits, um private Solarprojekte zu unterstützen. Vor allem Haushalte mit niedrigen und mittleren Einkommen sollen so in die Lage versetzt werden, sich ebenfalls Photovoltaik-Anlagen aufs Dach zu bauen und von der eigenen Stromproduktion zu profitieren, berichtete das Magazin Time Rund 900.000 Haushalte in den USA sollen durch das neue Programm Förderungen erhalten können, wenn sie sich eine eigene Solaranlage installieren. Damit dies auch nicht an fehlenden Handwerkern scheitert, soll auch das American Climate Corps-Programm ausgeweitet werden. Dabei handelt es sich um ein Förderprojekt der Bundesregierung, mit dem die Ausbildung von Fachkräften, die für die Energiewende benötigt werden, vorangebracht wird.US-Präsident Joe Biden stellte das neue Förderprogramm im Prince William Forest Park in Nord-Virginia, etwa 50 Kilometer südwestlich von Washington, D.C., vor. Dieser wurde 1936 im Rahmen des New Deal als Sommercamp für unterprivilegierte Jugendliche aus der Bundeshauptstadt gegründet und war Teil des Civilian Conservation Corps von Präsident Franklin D. Roosevelt, das während der Großen Depression Arbeitsplätze schaffen sollte.Biden hat in dieser Tradition im vergangenen Jahr durch eine Exekutivmaßnahme das American Climate Corps geschaffen. Er kündigte am Montag an, dass in 36 Bundesstaaten fast 2000 Stellen für das Korps angeboten werden, darunter auch Jobs, die in Zusammenarbeit mit den nordamerikanischen Baugewerbeverbänden bereitgestellt werden.